Ordu’da tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadı başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadı başladı

İHA

Ordu’da tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadı başladı

Ordu’da üretimine başlanılan ve 4 ay önce dikimi yapılan, insan ve hayvan hastalıkların tedavi edilmesinde kullanılan tıbbi bitkiler ile kokulu bitki olan aromatik bitkilerin hasadı başladı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘Tıbbı ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması’ projesi kapsamında Altınordu, Perşembe, Ünye ve Kabadüz ilçelerinde sarı kantaron, ekinezya, tıbbi nane, aynısefa, limon otu, biberiye, kekik ve lavanta olmak üzere toplamda 8 çeşit bitki yetiştiriliyor. Yeterli olgunluğa ulaşmış bitkiler daha sonrasında hasat edilip Karadeniz’de ilk ve tek olan Biyoİnovasyon Merkezinde işlemlerden geçirilerek sabun, yağ, çay gibi çeşitli ürünlere dönüştürülüyor. Ayrıca üretiminde başarılı sonuçlar elde edilen bitkiler konusunda üreticileri eğitecek olan Ordu Büyükşehir Belediyesi bu sayede tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması katkı sunmuş olacak.
2021 Mayıs ayı itibariyle Ünye, Perşembe ve Kabadüz’de vatandaşlara verilen hem de Altınordu ilçesinde Büyükşehir Belediyesinin parselinde bulunan alana dikilen 8 çeşit tıbbi ve aromatik bitki 4 aylık bir süre sonucunda hasadı yapıldı. Bu kapsamda yetiştirilen bitkilerin ilk hasadı Altınordu ilçesi Öceli Mahallesi’nde bulunan 3 dekar alanda gerçekleştirildi. Hasada Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de katıldı.

“Tıbbi aromatik bitkiler önemli bir gelir kaynağı”
Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi ve hasadı ile ilk denemelerin olumlu sonuç verdiğine dikkat çeken Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, tıbbi ve aromatik bitkilerinin önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyledi.
Başkan güler şöyle konuştu:
“Burada biz 8 çeşit tıbbi aromatik bitti denedik. Özellikle ekinezyaya dikkat çekmek istiyorum. Bu bitki Karadeniz’de ilk defa deneniyor ve çok iyi sonuç aldık. Bunun dışında biberiye, aynısefa, tıbbi nane var. Bin 300 metrekareden 30 bin TL bir gelir elde edebileceğiz. Birde burada sürpriz ürün olarak arkadaşlarımız karpuzu denemişler. Diyarbakır karpuzu kadar iddialı karpuzların burada olabileceğini de görmüş olduk. Ordu’muz sadece fındıkta, kivide, balda iddialı değil. Bunun dışında da tıbbi aromatik bitkilerde önemli bir gelir kaynağı olduğunu tespit ettik. Bizim milletimiz görerek inanır. Bizde aldık, diktik ve gösterdik. Şimdi bunların hasadı yapılıyor”

“Ordu şifa merkezi olacak”
Tıbbi ve aromatik bitkilerin İnavosyon Merkezinde işlenerek ilaç konusunda da kaynak oluşturacaklarını söyleyen Başkan Güler, “Buradan sadece para kazanmayacağız. Bu bitkilerden ilaç yapılabileceğiz ve şifa konusunda kaynak oluşturacağız. Topraklarımız çok zengin. Burası aynı zamanda şifa merkezi oluyor. Buradan elde ettiğimiz ürünlerin ayrıca distilasyonlarını yapıyoruz. Yani içindeki konsantrelerini çıkaracağız. Bunlarında her biri ilaç olabilecek bir şekle dönüşecek. Ekinezya bunlardan bir tanesi gribe ve ağrı kesici olarak etkili bir bitki. Diktiğimiz sekiz aromatik bitki burada kurduğumuz destilasyon ünitelerine koyuyoruz. Burada ısıtarak belirli sıcaklıklarda bunlar ayrışıyorlar. Mesela lavanta yağı elde ediyoruz. Bu yağın litresi bin 500bn 800 TL arasında. Ayrıca lavantanın suyundan da sabun yapacağız” şeklinde konuştu.

“Birçok bitki fındığa ilave yeni gelir kapısı olabilir”
Fındığa ilave birçok bitkinin Ordu’da yeni gelir kapısı olabileceğini söyleyen Başkan Güler, “Salepte de çok iyi bir sonuç almıştık. Bu üründe çok gelir getirici bir bitki. Bunun dışında limon otu, melisa, stevya, siyez buğdayı, aronya, mavi yemiş gibi ürünlerde de başarılı olduk. Bunların hepsi fındığa ilave kazanç kapısı. Bunların hepsini göstererek, ispat ederek olabileceğini halkımıza sunmuş olduk. Bundan sonrası artık karşılıklı gayretle bu uygulamayı yaygınlaştırmak olacak.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Tören: “Çalışmalarımızı tamamen öz kaynaklarımızla yerine getiriyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Tören: “Çalışmalarımızı tamamen öz ...
Balıkçı tezgahları canlandı, fiyatlar düşüşe geçti Av yasağının kalkması ile balıkçılarda yoğunluk yaşanıyor
YEREL HABERLER Balıkçı tezgahları canlandı, fiyatlar düşüşe geçti Av ...
5 bin kişiye istihdam sağlayacak Ünye OSB'de fabrikalar filizleniyor
YEREL HABERLER 5 bin kişiye istihdam sağlayacak Ünye OSB'de ...
Ordu’da 35 sürücünün ehliyeti geri alındı
YEREL HABERLER Ordu’da 35 sürücünün ehliyeti geri alındı
Ordu’da 28 kişiye kabahat cezası
YEREL HABERLER Ordu’da 28 kişiye kabahat cezası
Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, “Uyuşturucuyla mücadelede taviz yok”
YEREL HABERLER Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, “Uyuşturucuyla mücadelede ...
Orman İşletme Şefi Şen: “Bahçe temizliklerinde yakılan ateş orman yangınlarını arttırıyor”
YEREL HABERLER Orman İşletme Şefi Şen: “Bahçe temizliklerinde ...
Diyetisyenler uyarıyor: "Çocukları okula kahvaltı yapmadan göndermeyin” Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Anıl Öztürk: “Çocuklarımızın sağlıklı beslenmesinin bir yandan büyüyüp gelişmeleri öte yandan da derslere olan konsantrasyonlarını sağlayıp başarılı olabilmeleri için kahvaltı çok önemlidir”
YEREL HABERLER Diyetisyenler uyarıyor: "Çocukları okula kahvaltı ...
TMO Ünye'de 1 günde 100 ton fındık aldı
YEREL HABERLER TMO Ünye'de 1 günde 100 ton fındık aldı
Abundance of 'saurel' in its first hunt in the Black Sea
YEREL HABERLER Abundance of 'saurel' in its first hunt in the Black ...
Tezgahlar balık çeşitleriyle şenlendi
YEREL HABERLER Tezgahlar balık çeşitleriyle şenlendi
Fatsa’da minik öğrenciler için uyum eğitimi başladı
YEREL HABERLER Fatsa’da minik öğrenciler için uyum eğitimi başladı
Meteorolojiden Ordu için sarı uyarı
YEREL HABERLER Meteorolojiden Ordu için sarı uyarı
TMO, Ordu´da fındık alımlarına başladı
YEREL HABERLER TMO, Ordu´da fındık alımlarına başladı
Perşembe Sanayi Sitesi’ne kavuşuyor Perşembe Sanayi Sitesi'nin temeli atıldı
YEREL HABERLER Perşembe Sanayi Sitesi’ne kavuşuyor Perşembe Sanayi ...
TMO’nun Ordu’da fındık alımı başladı Fiyatlardan ve sistemden memnun olduklarını belirten üreticiler: “Devletimiz müdahale etmese 20 liranın altında olacaktı”
YEREL HABERLER TMO’nun Ordu’da fındık alımı başladı Fiyatlardan ve ...
Karadeniz'de sezonun ilk avında 'istavrit' bereketi
YEREL HABERLER Karadeniz'de sezonun ilk avında 'istavrit' bereketi
Balıkçılar ‘Vira Bismillah’ dedi, denizden istavrit fışkırdı Sezonun ilk saatlerinde istavrit balığı yüz güldürdü Ordulu balıkçı, sezonun ilk gecesinde tek ağda 250 kasa istavrit ağladı
YEREL HABERLER Balıkçılar ‘Vira Bismillah’ dedi, denizden istavrit ...
Fatsa’da balıkçılar ‘Vira Bismillah’ dedi Balıkçılar bu yıl hamsi ve istavritten umutlu
YEREL HABERLER Fatsa’da balıkçılar ‘Vira Bismillah’ dedi Balıkçılar ...
Başkan Tavlı: “Ünye’yi yol yatırımlarında geleceğe taşıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Tavlı: “Ünye’yi yol yatırımlarında geleceğe ...
AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin’in acı günü Halit Tomakin’in eşi Gülşen Tomakin vefat etti
YEREL HABERLER AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin’in acı ...
Dağcılar, 2 bin metrelik zirveden Ordu’yu selamladılar
YEREL HABERLER Dağcılar, 2 bin metrelik zirveden Ordu’yu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.