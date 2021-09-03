Asarkaya Kent Ormanı turistlerin ilgi noktası oluyor

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, belediye tarafından yenilenen Asarkaya Kent Ormanı’nın cazibesinin arttığını belirterek, “Özellikle yazın olmak üzere yılın her mevsiminde tercih edilen turizm destinasyonlarından biri haline geldi” dedi.

Ünye Belediyesi tarafından yenilenen Asarkaya Kent Ormanı, yerli turistlerin yanında yabancı turların da uğrak noktası oldu. Son olarak Kuveyt'ten gelen kafiledeki turistler Kent Ormanı'nı çok beğendiklerini ifade ettiler. Yenilenen yüzü ile bölgenin turizm açısından en cazip noktalarından biri olan Asarkaya Kent Ormanı, son dönemde artan yoğun ziyaretçi sayısının yanı sıra turizm turlarının da tercih noktası oldu. Ünye Belediyesi tarafından sosyal donatı, spor alanları, mini hayvanat bahçesi, kafeteryalar gibi birçok alanda yenileme çalışmaları gerçekleştirilen Asarkaya Kent Ormanı, ziyaretçilerin beğenisini topluyor.



"Kent ormanımız yılın her mevsiminde tercih edilen turizm destinasyonlarından biri haline geldi"

Kuveyt'ten gelen turizm kafilesini, Asarkaya Kent Ormanı'nda ziyaret eden Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, kafileye ilçe hakkında bilgi vererek, ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken, kafilede bulunan turistler de Kent Ormanı'nı çok beğendiklerini ifade ettiler. Asarkaya Kent Ormanı'nda 2019 yılının ikinci yarısından itibaren yoğun bir yenileme ve özellikle donatı yönünden zenginleştirme çalışmaları yaptıklarını belirten Başkan Tavlı, “Başta Ünye olmak üzere tüm bölgenin denize en yakın mesire alanı olan Asarkaya Kent Ormanı'mızda planlı ve halkımızı da taleplerini ön planda tutan yenileme çalışmaları gerçekleştirdik. Tüm bu çalışmaları gerçekleştirirken uzun yıllar hizmet verecek projeler geliştirdik. Aydınlatma başta olmak üzere elektrik hatlarını yer altına aldık ve ardından ise sosyal donatı alanlarını hem yeniledik hem de yenilerini ekledik. Tamamlandığında bölgenin en prestijli projelerinden biri haline gelecek olan Panorama Kafe Restoranın inşaatı devam ediyor. Ayrıca Asarkaya Kent Ormanı yolumuzda Ordu Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yürüttüğümüz asfalt çalışmamızın sonuna yaklaştık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e kent ormanı yolunda yaptığı çalışmalardan dolayı hemşerilerim ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Yapılan son çalışmalarla kent ormanımız özellikle yazın olmak üzere yılın her mevsiminde tercih edilen turizm destinasyonlarından biri haline geldi” dedi.



"Ünye turizm alanında da pozitif bir ivme yakaladı"

Özellikle yapılan yaptırımlarla Ünye’nin son dönemde Karadeniz turlarının merkezi haline geldiğinin altını çizen Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Yeli ve yabancı turistlerin yer aldığı turlar Karadeniz ziyaretlerine Ünye’yi de koydular. Bu, konaklama, alışveriş ve yemeiçme sektörü anlamında ilçemize katma değer katıyor. Ünye Belediyesi olarak sosyal tesislerimizde yaptığımız çalışmalarda meyvesini ciddi anlamda veriyor. Ünye her alanda olduğu gibi turizm alanında da düzenli bir pozitif ivme yakalamış durumda. Bu da çalışmalarımızın ne kadar doğru bir istikamette olduğunu bizlere gösteriyor” diye konuştu.

Başkan Tavlı, özellikle Kuveyt, İran gibi ülkelerden yoğun bir ziyaretçi sirkülasyonu olduğunu ve Ünye’nin turizm sektöründe tercih edilen bir konuma doğru hızla ilerlediğini de söyledi.

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