Rüsumat No:4 destanı için oratoryo

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in, Kurtuluş Savaşı sırasında Ordu’da unutulmaz bir destana imza atan Rüsumat No:4 Gemisinin yaşadığı kahramanlık seferinin 100. yıldönümü nedeniyle bestelenmesini sağladığı senfonik eser sanatseverlerin beğenisine sundu.

Kurtuluş Savaşı’nda hafızalardan silinmeyecek bir olayla tarih sayfalarında yerini alan, 1921 yılında Ordu sahilinde Yunan gemilerinden kurtulmak için batırılmasının ardından tekrar yüzdürülen Rüsumat No:4 Gemisinin Ordu'da yaşadığı kahramanlık seferinin 100. Yıldönümü için bestelenen eserin oratoryosu, Ordu Kültür Merkezi Salonu’nda gerçekleştirildi.

Öğretim GörevlisiYazar İbrahim Dizman’ın yazdığı, Hasan Niyazi Tura’nın bestelediği eser, Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası tarafından Orduluların ve Türkiye’nin beğenisine sunuldu. Davetlilerden büyük alkış alan eser önümüzdeki günlerde farklı şehirlerde sanatseverler ile buluşacak.



“Rüsumat No:4 bir destandır”

Rüsumat No:4 simgesinin unutulmaz oratoryosunun, Ordu'nun kültür ve sanatına kazandırıldığı için çok mutlu olduklarını ifade eden Başkan Güler, "Bu destanının gelecek nesillere ulaşması için Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Rüsumat No:4 oratoryosu güzel bir şekilde icra tüm sanatçılarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Ordunun sanat faaliyetlerinde Rüsumat No:4’ün çok büyük bir geçmişi var. Aynı zaman da zaferlere susamış bir geleceği var. Dolayısıyla bu oratoryo ile Rüsumat No:4 tekrar canlandırdık. Ölüp ölüp dirilen bir gemiye tekrar bir hayatiyet kazandırdık. Ordumuzun geçmişteki başarılarını aynı zaman da geleceğe taşıyan çok güzel bir eser ortaya çıktı. Tabii, Rüsumat No:4 bir destandır. Bu destanın değişik versiyonları da yapıla bilinir. Bunları da ortaya koymak için çalışmalar yapacağız. Düşünen Üreten Yarışan Ordu, sanatta, yorumda ve sunum da da yarışacak. Ben tekrar bu eserin ortaya çıkartılmasına vesile olan sanatçılarımızı tebrik ediyorum.”

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