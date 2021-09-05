Ordu’da yerli hamsi tezgahlarda

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da yerli hamsi tezgahlarda

İHA

Ordu’da yerli hamsi tezgahlarda

Ordu’da avlanan yerli hamsi, kilogramı 20 liradan tezgahlardaki yerini almaya başladı.
Denizlerde 1 Eylül tarihinde sona eren avlanma yasağı sonrası Karadenizli balıkçılar, istavrit balığı ile sezonu açtı. Bu yıl bol miktarda avlanan istavrit balığı, ilk etapta balıkçıların yüzünü güldürürken, balıkçıların ağlarına beklendiği kadar palamut takılmadı. Sezonun ilk günleri olmasına rağmen kendisini gösteren hamsi de tezgahlardaki yerini alırken, fiyatı ise 20 TL olarak belirlendi.
Ordulu Balıkçı Aydın Ceylan, iki gündür hamsinin ağlara takıldığını belirterek, “Hamsi sezonunun tam olarak açılmasına biraz daha var ancak şimdiden hamsi gelmeye başladı. Şuan hamsi 20 liradan satılıyor. Sezonun ilk günleri olmasına rağmen hamsinin boyutu ve kendisi güzel. Vatandaşlar hem diğer balıklara hem de hamsiye talep gösteriyor” dedi.
Öte yandan tezgahlarda, kaya mezgit 30, istavrit 15, barbun 30, tirsi 30 ve levreğin kilosu ise 60 liradan satılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karadeniz´de `istavrit´ bolluğu; fiyatı yarıya düştü
YEREL HABERLER Karadeniz´de `istavrit´ bolluğu; fiyatı yarıya düştü
Rüsumat No:4 destanı için oratoryo
YEREL HABERLER Rüsumat No:4 destanı için oratoryo
Vali Sonel: "Kapımız herkese açık"
YEREL HABERLER Vali Sonel: "Kapımız herkese açık"
Asarkaya Kent Ormanı turistlerin ilgi noktası oluyor
YEREL HABERLER Asarkaya Kent Ormanı turistlerin ilgi noktası oluyor
Bariyerlere çarpan otomobil parçalandı: 1 ölü
YEREL HABERLER Bariyerlere çarpan otomobil parçalandı: 1 ölü
İstinat duvarını delen incir ağaçları meyve verdi
YEREL HABERLER İstinat duvarını delen incir ağaçları meyve verdi
Okula gitmek istemeyen çocuklarda ‘sosyal fobi’ uyarısı Psikolog İrem Naz Kırım: “Çocukların okula gitmek istememesinin sebebi pandemi sebebiyle ortaya çıkan sosyal fobi olabilir”
YEREL HABERLER Okula gitmek istemeyen çocuklarda ‘sosyal fobi’ ...
Başkan Tavlı: “Milletimizin bir kuruşunu bile ziyan edemeyiz”
YEREL HABERLER Başkan Tavlı: “Milletimizin bir kuruşunu bile ziyan ...
4'üncü kattan otomobil üzerine düştü; o anlar kamerada
YEREL HABERLER 4'üncü kattan otomobil üzerine düştü; o anlar ...
Altınordu’da ‘Zabıta Haftası’ kutlandı
YEREL HABERLER Altınordu’da ‘Zabıta Haftası’ kutlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.