Ordu’da sınıflarda ders coşkusu Ordu’da il genelinde 9 bin 737 öğretmen, 119 bin 556 öğrenci yeni eğitim-öğretim yılına başladı Ordu Valisi Tuncay Sonel: “Öğrencilerimizi özlemiştik” Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “AR-GE’ye önem veren gençlerimize her türlü desteği vereceğiz”

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 20212022 eğitimöğretim yılı törenlerle başladı.

Altınordu Haki Yener İlkokulu’nda gerçekleştirilen yeni eğitim öğretim yılı açılış programına, Vali Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Vali Yardımcısı Zafer Karamehmetoğlu, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, okul müdürleri, öğrenci velileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

20212022 eğitimöğretim yılı açılış programında bir konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, ”Yeni bir yıl, yeni bir heyecan. Pandemi dolayısıyla ara verilen eğitimöğretime yeniden başlıyoruz. Siz değerli öğrencilerle bir arada olmaktan mutluyuz. Sizleri özlemişiz. İlimiz genelinde 9 bin 737 öğretmen, 119 bin 556 öğrencimizle yeni eğitimöğretim yılına başlıyoruz” dedi.



“Maske, mesafe, hijyen kurallarına riayet edeceğiz”

Konuşmasında, pandemi dolayısıyla maske, mesafe, temizliğe riayet edildiğine dikkat çeken Vali Tuncay Sonel, ”Ordu’muzun 19 ilçesi var. Bu ailenin en önemli değerlerinden bir tanesi de eğitim camiası olarak sizlersiniz. Milli Eğitim Müdürümüz nezdinde emeği geçen tüm eğitim camiamıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.



“DevletVatandaş işbirliği ile Ordu’da 41.okulumuza ulaşıyoruz”

Eğitim alanında ihtiyaç duyulan okul binalarının ilimize kazandırılması noktasında büyük çaba gösteren Vali Tuncay Sonel, ”Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde 24 Şubat 2020 tarihinde başlatılan ‘Okullardan Yarınlara’ Eğitime Destek Kampanyası çerçevesinde, DevletHayırsever işbirliği ile Ordu’da 40 okul yapım protokolü imzaladık. 41. okulumuzu da yine Ordulu bir iş insanımız yapacak. 46 okulumuzun ise güçlendirilme çalışmalarının büyük bir çoğunluğu bitti ve bazı okullarımızın da onarımları yapıldı. Valiliğimizle, Büyükşehir Belediyemizle, 19 ilçemizle hep birlikte sizlere ne kadar güzel bir gelecek sağlarsak, ne kadar güzel bir eğitim ortamı sunabilirsek, bizler daha mutlu oluruz. Elbette eksiklerimiz var, onları da en kısa sürede tamlayacağız” diye konuştu.



“Ülkemizin, bayrağımızın kıymetini bilelim. Çok çalışalım”

Vali Tuncay Sonel, ”Bu ülkenin, bayrağın kıymetini hep beraber bilelim. Bu toprakları vatan yapan ecdadımızı, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi unutmayalım. Çok çalışalım sevgili çocuklar. Hayatta hepiniz bir yerlere geleceksiniz. Ama hangi işi yaparsanız yapın severek yapın, mutlu olun. Mutlu olduğunuz bir işi yaptığınız takdirde başarılı olursunuz. Öğretmenlerinizin, büyüklerinizin, birbirinizin kıymetini bilin. Sizleri yetiştiren öğretmenlerinizin halini, hatırını sormayı unutmayın. Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık etsin” diyerek, çocuklara bazı tavsiyelerde bulundu.



“Öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza hürmetlerimi sunuyorum”

“Öğretmenlerimize saygılarımızı sunuyor, velililerimize kolaylıklar diliyorum” diyen Vali Sonel konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bize çalışmalarımızda her türlü desteği veren değerli Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’e, çalışma arkadaşlarımıza, 19 ilçemizdeki tüm eğitim camiamıza selam ve hürmetlerimi sunuyorum. 20212022 eğitim öğretim yılının Ordu’muza, milletimize, gençlerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.”



“Pazartesi günlerini okul ziyaretlerine ayırıyoruz”

Haftanın her Pazartesi gününü okul ziyaretlerine ayırdığını hatırlatan Vali Sonel, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde de bu geleneğini sürdürerek, Hicabi Çelebi Ortaokulu ile Dr. Melek Aynur OdabaşDr. Erdal Odabaş Anaokulu’nu ziyaret etti. Vali Sonel, ziyaret ettiği okullardaki öğrenci ve öğretmenlerle buluştu ve başarı dileğinde bulundu.

Vali Sonel, Haki Yener İlkokulu'nda bakım onarım, çevre düzenlemesinde bulunan, her konuda destek veren okulun bahçe duvarlarını kitaplık dekoruyla güzelleştiren çalışmayı yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e de teşekkür etti.



“Gri okullardan rengarenk okullara geçiyoruz”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ise yaptığı konuşmada, ”Ordu’muz eğitim kadrosuyla Türkiye’de önemli bir yere gelecek. Bununla ilgili çalışmalara Büyükşehir Belediyesi olarak katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Gri okullardan rengarenk okullara geçmek istiyoruz. ARGE araştırma geliştirmeye ağırlık veren bir kadro ile geleceğimize ışık tutacak yeni buluşlar yeni keşifler yapacak gençlerimize önlerini açarak çalışmalar sunuyoruz. Ordu’muzda böyle bir Valimiz olduğu için şanslıyız. Sayın Valimizle birlikte Ordu’muzu topyekûn kalkındırmaya çalışıyoruz. Buradaki en önemli unsurumuz da gençler ve öğrenciler. Eğitim Ordu’muz diye bahsettiğimiz Ordu’muz. Dolayısıyla biz elimizden gelen gayretlerle gece gündüz 24 saat sizin emrinizdeyiz. Birer toplum yöneticisi olarak değil, yönlendiricisi olarak sizlere hizmet etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Oldukça uzun bir tatil döneminden sonra yeniden başlangıç yapmanın heyecanı içinde yeni bir eğitim öğretim yılına başladık” diyerek konuşmasına başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu,”Salgın süresince okullarımızın açık tutulabilmesi için büyük bir gayret göstermemiz gerektiğini hepimiz biliyoruz. Maske mesafe ve temizlik kurallarına uyarak çocuklarımızın sağlığı ve eğitimin devamı için ne gerekiyorsa hep birlikte yapmalıyız. Bu bağlamda bakanlığımız okullarımız yeteri miktarda hijyen malzemesi ve maske göndermiştir. Kıymetli misafirler eğitimin önündeki maddi engellerin kaldırılması ve altyapı eksiklerinin giderilmesi için de yoğun çaba sarf etmekteyiz” dedi.

Öğrenciler adın açılış konuşması yapan 4/C sınıfı öğrencisi Berra Yılmaz, ”Uzun bir salgın süreci ve yaz tatili sonrası bilgi yuvamıza geri dönmenin heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Ulu Önder Atatürk’ün Türk ulusuna hedef olarak gösterdiği çağdaş ülkeler seviyesine ulaşmanın tek yolu toplumun eğitilmesinden geçer. Eğitimin de yuvası okuldur. Okul, bizim için bilgi ve beceri kazandıran yer değil; beraber yaşamayı, sevgiyi, dostluğu, arkadaşlığı paylaştığımız bir yerdir. Uzaktan eğitim sürecinde bunu daha iyi anlamış olduk” derken, yeni eğitim öğretim yılı hoş geldiniz konuşmasını ise Öğretmen Nurcan Şeyhoğlu yaptı. Şeyhoğlu, ”Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın gönüllerini bilgi ve erdemle yeşertecek yeni bir eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Maalesef salgın döneminde okulumuzdan, öğrencilerimizden uzak kaldık. Okulumuzda aldığımız salgın ve hijyen önlemleriyle güvenli bir şekilde yeni bir eğitimöğretim yılına başlıyoruz” diye konuştu.

Program, 2/B sınıfı öğrencisi Destan Ergün adlı öğrencinin İlköğretim haftası şiirini okuması ve Babalar ve Kızlarının gösterisi ile devam etti. Müzik eşliğinde sunulan gösteri Vali Tuncay Sonel başta olmak üzere diğer protokol üyelerinden büyük alkış aldı.

Vali Tuncay Sonel daha sonra beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve diğer protokol üyeleri ile birlikte 1/F sınıfına geçerek ücretsiz ders kitaplarının temsili dağıtım törenine katıldı.

Vali Sonel, Güler ile Öğretmenler Odası’nda öğretmenlerle de bir araya gelerek, 20212022 eğitimöğretim yılı ve İlköğretim Haftasının hayırlı olmasını diledi ve okulun yapımını gerçekleştiren hayırsever Haki Yener’i rahmetle andı.

