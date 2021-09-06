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Ordu Valisi: “Mutlaka ama mutlaka aşılarımızı yaptıralım” Ordu Valisi Tuncay Sonel: “Mutlaka ama mutlaka aşılarımızı yaptıralım. Okulların açılmasıyla birlikte artık hassas bir sürece girdik. Her zamankinden daha çok dikkat ve özen göstermeliyiz”

İHA

Ordu Valisi: “Mutlaka ama mutlaka aşılarımızı yaptıralım” Ordu Valisi Tuncay Sonel: “Mutlaka ama mutlaka aşılarımızı yaptıralım. Okulların açılmasıyla birlikte artık hassas bir sürece girdik. Her zamankinden daha çok dikkat ve özen göstermeliyiz”

Ordu Valisi Sonel, aşı olmanın önemini vurgulayarak, “Mutlaka ama mutlaka aşılarımızı yaptıralım. Okulların açılmasıyla birlikte artık hassas bir sürece girdik. Her zamankinden daha çok dikkat ve özen göstermeliyiz” dedi.
Her hafta pazartesi günleri yapılan Kovid19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı, Vali Tuncay Sonel’in başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik Toplantı Salonunda yapılan Kovid19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısında, Vali Yardımcısı Bayram Gale, İlçe Kaymakamları video konferans yoluyla, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın hazır bulundu.
Kovid19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısının başlangıcında, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın tarafından bir sunum yapıldı.
Dr. Fatih Aydın, Kovid19 Pandemisi Değerlendirme sunumunda haftalık yeni vaka sayıları, aktif vaka sayıları, İlçe günlük yeni vaka sayıları, hastane kapasite doluluk verileri, yoğun bakım doluluk oranı, ilçelere göre vaka başı temaslı sayıları, haftalık denetim verileri, çağrı merkezi verileri, aşı bilgileri, aşı sayıları, açıklanan hedef nüfusa göre aşılama oranı ile ilgili Ordu’nun korona virüs tablosuna ilişkin detaylı bilgilendirmede bulundu ve alınması gereken tedbirlere ilişkin görüş ve önerileri dile getirdi.

“Ordu’da vaka sayısı azalıyor”
Kovid19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısında özellikle aşının önemine vurgu yapan Vali Tuncay Sonel, “Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca dün yapmış olduğu paylaşımında haftalık insidans haritasını yayınladı. Paylaşılan verilerde, ilimizdeki vaka sayılarında bir azalma olduğu görülmekte. Bundan dolayı da çok mutlu olduk. Vaka sayılarının azalmasında, aşılama çalışmalarımızın etkisi büyüktür. Rehavete kapılmadan bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Aşılama çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz. Biliyoruz ki, korona virüsten korunmanın en etkili yolu aşı yaptırmaktır. Bugün okullarımız açıldı. Okula giden yavrularımızı bu illetten korumalıyız. Ebeveynler olarak onlara karşı sorumluluğumuz var. Lütfen, alınan tedbirlere ve kurallara sıkı sıkıya uyalım. Onların eğitimini sekteye uğratacak tutum ve davranışlardan kaçınalım. Mutlaka ama mutlaka aşılarımızı yaptıralım. Okulların açılmasıyla birlikte artık hassas bir sürece girdik. Her zamankinden daha çok dikkat ve özen göstermeliyiz” dedi.

Kaymakamlara aşı talimatı
Toplantıda, İlçe Kaymakamlarına seslenen Vali Vonel, “Teşvik edici ve özendirici kampanyalarla aşısını yaptırmayan vatandaşlarımızın aşılarını yaptırmalarını sağlayalım. Toplumsal bağışıklığın kazanılabilmesi için vatandaşlarımızın tamamının aşılarını yaptırmaları elzemdir. Her bir vatandaşımızın aşılarını yaptırmalarını arzuluyoruz. Ancak, bu şekilde toplum sağlığını koruyabiliriz” diye konuştu.
Hastaneye ve yoğun bakıma yatan vatandaşlar arasında aşısız olanların oran olarak daha fazla olduğunun gözlemlendiğini söyleyen Vali Sonel, “Bu zamana kadar 17 yaş üstü vatandaşlarımıza 506 bin 168 birinci doz, 434 bin 290 ikinci doz, 119 bin 159 üçüncü doz olmak üzere toplamda 1 milyon 59 bin 617 doz aşı yapıldı” dedi.
Toplantıya katılan İlçe Kaymakamları da Kovid19 Pandemisi ile ilgili yürütülen çalışmalar ve yapılması gereken çalışmalar konusunda görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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