Minik öğrencilerin eğitim setleri Altınordu Belediysi’nden

Ordu’nun Altınordu Belediyesi, kentteki tüm okullarda bu yıl eğitime başlayan 4 bin birinci sınıf öğrencisine eğitim seti hediye ediyor.

Altınordu Belediyesi, minik öğrenciler için hazırladığı, çeşitli kırtasiye malzemeleri ve eğitim materyallerinin yer aldığı hediye setinde, öğrencilere pandemi tedbirlerini de hatırlatan dezenfektan ve çocuk maskesi gibi kişisel koruyucu malzemeleri unutmadı. Belediye ayrıca, geçtiğimiz günlerde orman yangınları ile sarsılan Türkiye’de çevre, doğa ve yeşile dikkat çekmek ve eğitim öğretim hayatına ilk defa başlayacak öğrencileri teşvik etmek için eğitim seti ile birlikte birer adet de tohum bombası hediye ediyor. İlkokul birinci sınıf öğrencileri için hazırlanan eğitim seti hediyeleri, belediye ekipleri tarafından Belediye Başkan Aşkın Tören’in öğrenciler ve veliler için yazılmış mektubu teslim ediliyor. Belediye, 35'i devlet 4'ü özel olmak üzere Altınordu’da bulunan toplam 39 okulda 4 bin öğrenciye eğitim ve kırtasiye seti dağıtımını kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.

Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek’in katılımıyla Akyazı Çamsan İlkokulu ve Kayabaşı İlkokulu’ndan hediyelerin dağıtımını başlatan Başkan Tören, yaptığı konuşmada, “Hazırladığımız eğitim setinin içinde kırtasiye malzemelerinin yanında çocuklarımızın ihtiyaç duyacağı her şey var aslında. Öğrencilerimiz, 20 yıldır Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğe gelmesi ile birlikte nasıl kitapları sıralarının üzerinde görüyorsa, biz de bunun yanında ilk defa okula başlayan çocuklarımıza eğitim seti hediyemizi ulaştırıyoruz. Bununla hem çocuklarımıza başarılar diliyoruz, hem de velilerimizin aile ekonomisine destek ve katkı veriyoruz. Altınordu Belediyesi olarak ‘Çocuk Dostu Altınordu’ hedefimiz doğrultusunda eğitime ve öğrenciye desteklerimiz her zaman devam edecek” dedi.

Başkan Tören, ilk defa eğitim hayatı ile tanışan minik öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar da diledi.

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