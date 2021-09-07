Ünye Kültür Merkezi 2022 yılında tamamlanıyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde 2018 yılında ihalesi yapılan ve inşaatı çeşitli nedenlerden dolayı duran Kültür Merkezi Sarayı'nın 2022 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Ünye’nin ikinci meydanı olan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı alanı yanında yapılacak olan ve ilçenin yıllardır özlem çektiği Kültür Merkezi Sarayı inşaatı 2022 yılında tamamlanarak vatandaşların hizmetine kazandırılacak.

Yapılan çalışmalarla ilgili olarak açıklamalarda bulunan AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, "2018 yılının Ağustos ayında dönemin Kültür ve Turizm Bakanı, bugün AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’un gayretleri ile Ünye Kültür Merkezi inşaatı Yatırım İnceleme Koordinasyon Başkanlığı'nca ihale edilmişti. O günün şartlarında yapılmasını hepimiz arzu ediyorduk ama tasarruf tedbirleri kapsamında kısmen de olsa durduruldu. Bununla ilgili olarak da geçen yıl teşkilat mensuplarımızla, belediye başkanımızla yapmış olduğumuz girişimler neticesinde 2020 yılı içerisinde tekrardan yatırım programına aldırmıştık. 2020 yılı içerisinde Türkiye’de çok fazla ihtiyaç olduğu halde sadece iki adet Kültür Merkezi’nin yapılmasına onay verilmişti. Bunlardan bir tanesi de Ünye Kültür Merkezi idi. Pandeminin en üst seviyede seyretmiş olduğu dönemde Ünye’de Kültür Merkezi inşaatı başladı ve ardından pandemiden dolayı duraklatıldı. Bu süreç içerisinde bizlerde inşaatın tekrar başlatılması ile ilgili süreci takip ettik” dedi.



“2022’de hizmete sunulacak”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Nadir Alparslan ile görüştüklerini belirten Argan, "Bu görüşme neticesinde Kültür Merkezi inşaatımız geçen hafta itibari ile yeniden başladı. Dolayısıyla 2021 yılında müteahhit firmamızın da kararlı bakışıyla inşaata devam ediyoruz. 2022 yılı içerisinde arzumuz buranın bitirilmesi ve Ünyelilerin hizmetine sunulması. Merkezin gecikmiş olmasının tabii ki eksiklikleri vardır ama güzelleşmesinin de ne kadar güzel olduğunun farkındayız. 2022 yılında pandeminin olmadığı bir süreçte içerisinde sinema, toplantı, konferans ve tiyatro salonları gibi 125 bin nüfuslu ilçemizin hizmetine sunulacak olan bu Kültür Merkezi’nin hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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