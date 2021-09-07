Ordu’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Ordu’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan bir operasyonda yaklaşık 2 kg kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan titiz çalışmalar neticesinde Fatsa ilçesinde yapılan operasyonda 1 şüpheli şahsın ev ve bahçesinde yapılan aramalarda bin 764 gram kubar esrar maddesi, 41 kök kenevir bitkisi ile 1 adet tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.

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