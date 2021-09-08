Başkan Tavlı: “Selin hasarı 30 milyon TL, zararın telafisi için çalışıyoruz”

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçede geçtiğimiz etkili olan şiddetli sağanak sonrası hasarın 30 milyon TL olarak belirlendiğini, zararın telafisi için çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdüğünü belirtti.

Ünye Belediyesi Eylül ayı Olağan Belediye Meclis toplantısı, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda, gündem maddelerine geçilmeden önce Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, meclis üyelerine çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Özellikle Ağustos ayında yaşanan aşırı yağışlara değinen ve oluşan zararlarla ile bu zararlar sonucu gerçekleştirilen, çalışma ve planlamalarla ilgili konuşan Başkanı Hüseyin Tavlı, yağışlar sonrası 30 milyon liranın üzerinde bir hasar meydana geldiğini belirtti.



“Hasarın 30 milyon TL’nin üzerinde olduğu belirtildi”

Ünye’de aşırı yağışlar sonrası meydana gelen hasarlarla ilgili planlı bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Başkan Tavlı, “Özellikle 6 ve 13 Ağustos tarihlerinde yağan şiddetli yağmur neticesinde kırsal mahallelerimizde çok ciddi anlamda hasarlar meydana geldi. YİKOP ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden gelen ekiplerin incelemesi sonrası hasarın 30 milyon liranın üzerinde olduğu belirtilmiştir. Biz, hasar gören alanlarda Ordu Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte omuz omuza vererek öncelikle fındık sezonunun da düşünerek vatandaşlarımızın yol geçişlerini sağlamaya çalıştık. Zarar gören yollarımızın hızlı bir şekilde eski haline gelmesi için planlamalarımızı yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Sel ile ilgili meydana gelen zararların çoğunun vatandaş kaynaklı olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Tavlı, “Sel esnasında sahada yaptığımız incelemelerde yağışların zarar vermesinin birinci sebebinin hemşerilerimizin ne yazık ki bahçelerinden çıkan dal ve bunun gibi rusubatları yol kenarlarındaki V kanallarına gelişi güzel yığmalarından dolayıdır. Bu yığılmalar büz geçişlerini tıkadığı için yollara ciddi zararlar verdi. Vatandaşlarımızın bu konuya özellikle dikkat etmelerini rica ediyorum. Bu yolların yapılması için ciddi bir emek ve para harcanıyor. Bunu ziyan etmeye hiçbirimizin hakkı yok diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Yaşanan aşırı yağışlarda beton yolların öneminin bir kez daha anlaşıldığını söyleyen Tavlı, şu ifadelere yer verdi:

“Beton yolların bulunduğu bölgelerde kanallar tıkanmış olsa dahi üzerinden akan su yollara zarar veremedi. Bu yollarda yaptığımız incelemelerde zararın yüzde 5 gibi bir seviyede kaldığını gördük. Ancak satıh kaplama asfaltlarda ve malzemeli bakım gerçekleştirilen yollarda suların zarar verdiğini tespit ettik. Bazı noktalarda ise kullanılan büzlerin ve baksların yeterli olmadığını gördük. Bu noktalarda da daha geniş su geçiş noktaları kullanarak önümüzdeki süreçte yaşanabilecek yağışlara karşı önlemlerimizi almış olacağız.”

Toplantıda daha sonra gündem maddelerine geçildi. Ünye Belediye meclisinde 10 maddelik gündem tek tek okunarak oy birliği ile kabul edildi.

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