Vali Sonel: "Vatandaşlarımıza hizmet için buradayız” Ordu’da halk günü

Halk Günü toplantılarını sürdüren Vali Tuncay Sonel, Valilik Toplantı Salonunda vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun sıkıntı ve taleplerini dinledi.

Korona virüs tedbirlerinin gözetilerek gerçekleştirildiği halk günü toplantısında vatandaşları tek tek dinleyen Vali Sonel, kendisine iletilen talep, şikâyet ve önerileri not aldı ve çözüm bulmaya çalıştı. Vatandaşlar tarafından kendisine iletilen talep ve sorunlarla ilgili kurum müdürlerine de talimatlar vererek, yardımcı olunmasını istedi.

Vali Tuncay Sonel, “Bugün, 120'nin üzerinde vatandaşımızı, muhtarlarımızı, şehit ve gazi ailelerimizi, STK temsilcilerini kabul ederek, onları dinledik. İlettikleri sorun ve sıkıntılarını gidermek, taleplerini yerine getirmek için çözüm ve çare aradık. Kurum müdürlerimizle birlikte dertlerine derman olduk. Gönüllerini aldık. Onlar mutlu oldu, biz mutlu olduk” dedi.

Vali Tuncay Sonel, "Vatandaşlarımıza hizmet için buradayız. Valiliğimizin kapısı herkese açıktır. İmkanlarımız ölçüsünde Ordulu hemşehrilerimizin huzuru, mutluluğu için çalışma arkadaşlarımızla birlikte elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz” diye konuştu.

Halk gününe katılan vatandaşlar da, sorunlarını dinlenmesi ve gösterdiği yakın ilgi dolayısıyla Vali Tuncay Sonel’e teşekkürlerini sundular.

Vali Tuncay Sonel, halk gününe katılan ailelerin çocuklarını da unutmayarak, yakından ilgilendi ve çocuklara çeşitli hediyeler vererek onları sevindirdi.

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