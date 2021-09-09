Ordu’nun derelerine 50 bin alabalık Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Ordu’nun derelerini ve ırmaklarını tekrar canlandırmak için çalışma başlattık”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’nun derelerine 50 bin alabalık Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Ordu’nun derelerini ve ırmaklarını tekrar canlandırmak için çalışma başlattık”

İHA

Ordu’nun derelerine 50 bin alabalık Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Ordu’nun derelerini ve ırmaklarını tekrar canlandırmak için çalışma başlattık”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Turnasuyu Irmağı’na nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan kırmızı benekli 50 bin adet alabalık yavrusu bıraktı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde hazırlanan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü girişimleriyle “Ordu İlinde Su Kaynaklarının Balıklandırması Projesi” kapsamında Turnasuyu Irmağı’na 50 bin adet kırmızı benekli yavru alabalık bırakıldı.
Ordu’nun dere ve ırmaklarının özellikle kırmızı benekli alabalıklarla daha canlı ve güzel olacağını belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan kırmızı benekli alabalıkların tekrar çoğalması için ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde derelere kırmızı benekli alabalık olmak üzere birçok balık yavrusu çeşidini bıraktıklarını belirtti.
Küresel ısınmadan dolayı doğanın dengesinin bozulması, bilinçsiz ve aşırı avlanma sonucunda türkülere konu olan “Ordu’nun derelerinde” balık popülasyonun azaldığına dikkat çeken Başkan Güler, derelerin ve ırmakların eski canlı günlerine dönmesi için çalışma başlattıklarını kaydetti.
Başkan Güler açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Bugün nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan kırmızı benekli alabalık yavrularını derelerimiz ve ırmaklarımız ile buluşturuyoruz. Çambaşı Yaylası’ndan gelen buz gibi suyun geçtiği Turnasuyu Irmağı’na bugün ilgili kurumlarımız ile birlikte 50 bin adet kırmızı alabalık yavrusu bıraktık. Bu çalışmayı ilimizin farklı noktasında yaparak kırmızı benekli alabalık yavruları derelerimiz ve ırmaklarımız ile buluştu. İnşallah bu yavrular büyüyüp daha fazla üreme yaparak çoğalırlar. Dolayısıyla bölgemiz benekli alabalık noktasında önemli bir çekim merkezi haline gelir. Önümüzdeki süreçte ilimizin farklı su kaynakları ve göllerine sazan sonrasında ise Karadeniz kalkanı balıklandırma çalışması yapmayı planlıyoruz”

“Doğa turizmine katkı sağlayacak”
Yapılan çalışmaların doğa turizmine katkı sağlayacağını belirten Ordu Büyükşehir Belediyesine Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, çalışmanın doğa turizmine önemli katkılar sunacağını söyledi.
Daire Başkanı Ultav, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
“Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in liderliğinde ilimizi tatlı ve tuzlu su kaynakları itibarıyla önemli bir potansiyele sahip olan ilimizi hak ettiği konuma getirmek istiyoruz. Balıklandırma veya diğer adıyla stok takviyesi, yaklaşık iki yüzyıldır yaygın olarak başvurulan bir yöntemdir. Özellikle günümüz balıkçılık yönetiminde herhangi bir stokun azalan av miktarının telafisinde veya kritik durumdaki stokların desteklenmesinde en pratik yol olarak uygulanmaktadır. Balıklandırma; doğal stokların desteklenmesi, geleneksel balıkçılığın sürdürülebilirliğini sağlaması, ayrıca tür, stok ve genetik kaynak koruma ve ekosistemlerin fonksiyonel işletimi gibi amaçlara da hizmet etmektedir. Ordu İlinde Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında yapılan çalışmalar ilimizin su kaynakları ve balık stoklarındaki potansiyeli hareketlendirecektir. Akarsu ve göl bakımından zengin olan ilimizin su kaynaklarında ekosisteme ve habitata uygun balıklandırma çalışması ile doğal kaynaklarımızın verimi artacak, belirlenmiş lokasyonlarda amatör ve sportif balıkçılık geliştirilecek, su kaynaklarında koruma ve kontrol faaliyetleri sağlanacak, ilimiz doğa turizmine katkı sağlanacaktır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Soydan: “TMO’ya rağmen serbest piyasada fındık fiyatları düşüyor, sürecin takipçisiyiz”
YEREL HABERLER Soydan: “TMO’ya rağmen serbest piyasada fındık ...
Okul servis şoförleri bilgilendirildi
YEREL HABERLER Okul servis şoförleri bilgilendirildi
29 yıldır geleneğini bozmadı: Kapıdan ilk giren müşterilerine altın verdi Kuyumcudan ilk gelen müşterisine altın sürprizi
YEREL HABERLER 29 yıldır geleneğini bozmadı: Kapıdan ilk giren ...
Vali Sonel: "Vatandaşlarımıza hizmet için buradayız” Ordu’da halk günü
YEREL HABERLER Vali Sonel: "Vatandaşlarımıza hizmet için ...
Bin 500 rakımlı yaylada tren vagonları Ordu’nun Aybastı ilçesinde bulunan menderesleri ile ünlü Perşembe Yaylası’na getirilen tren vagonları, kafeye dönüştürülecek
YEREL HABERLER Bin 500 rakımlı yaylada tren vagonları Ordu’nun ...
Başkan Tavlı: “Selin hasarı 30 milyon TL, zararın telafisi için çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Tavlı: “Selin hasarı 30 milyon TL, zararın ...
Ordulu firma Avrupa’ya açılıyor Ordu’nun Ünye ilçesinde çeyrek asırdır faaliyet gösteren firma, tüm AB ülkelerinde marka tescil belgesi aldı Firmanın Genel Müdürü Resül Çalık: “Üretmekte olduğumuz doğal gıdaların Avrupa Birliği ülkelerinde yer alması için çalışmalar başlattık”
YEREL HABERLER Ordulu firma Avrupa’ya açılıyor Ordu’nun Ünye ...
Üreticilerin fındık kurutma mesaisi Ordu’nun yüksek kesimlerinde etkili olan yağışlı hava, fındık üreticilerini olumsuz etkiledi Fındıklarını kurutamayan üreticiler, boş arsalara gelerek, burada mahsullerini kurutmaya çalışıyor, geceleri ise başında nöbet tutuyor
YEREL HABERLER Üreticilerin fındık kurutma mesaisi Ordu’nun yüksek ...
50 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu derelere bırakıldı
YEREL HABERLER 50 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu derelere ...
Ordu’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Ordu’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Başkan Kibar: “Zabıta teşkilatımız belediyemizin sokaktaki yüzüdür”
YEREL HABERLER Başkan Kibar: “Zabıta teşkilatımız belediyemizin ...
Ünye Kültür Merkezi 2022 yılında tamamlanıyor
YEREL HABERLER Ünye Kültür Merkezi 2022 yılında tamamlanıyor
Minik öğrencilerin eğitim setleri Altınordu Belediysi’nden
YEREL HABERLER Minik öğrencilerin eğitim setleri Altınordu ...
Ordu’da şantiyeden akaryakıt hırsızlığı jandarmaya takıldı: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Ordu’da şantiyeden akaryakıt hırsızlığı jandarmaya ...
Selde kaybolduktan 1 ay sonra cansız bedeni bulunan işçi toprağa verildi/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Selde kaybolduktan 1 ay sonra cansız bedeni bulunan ...
Selde kaybolduktan 1 ay sonra cansız bedeni bulunan işçi toprağa verildi
YEREL HABERLER Selde kaybolduktan 1 ay sonra cansız bedeni bulunan ...
Ünye’de Zabıta Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Ünye’de Zabıta Haftası kutlandı
Fındığını kurutamayan üreticiler, kurutma makinelerine yöneliyor
YEREL HABERLER Fındığını kurutamayan üreticiler, kurutma ...
Tünel çalışmasında hayatını kaybeden vatandaş son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Tünel çalışmasında hayatını kaybeden vatandaş son ...
Fındık hasadı bitti, tersine göçle vakalar düştü
YEREL HABERLER Fındık hasadı bitti, tersine göçle vakalar düştü
Aileleri korkutan bulaşıcı hastalık: EAAH
YEREL HABERLER Aileleri korkutan bulaşıcı hastalık: EAAH
Bu proje fındıkta maliyeti yarıya düşürdü
YEREL HABERLER Bu proje fındıkta maliyeti yarıya düşürdü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.