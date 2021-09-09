Ordu’nun derelerine 50 bin alabalık Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Ordu’nun derelerini ve ırmaklarını tekrar canlandırmak için çalışma başlattık”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Turnasuyu Irmağı’na nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan kırmızı benekli 50 bin adet alabalık yavrusu bıraktı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde hazırlanan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü girişimleriyle “Ordu İlinde Su Kaynaklarının Balıklandırması Projesi” kapsamında Turnasuyu Irmağı’na 50 bin adet kırmızı benekli yavru alabalık bırakıldı.

Ordu’nun dere ve ırmaklarının özellikle kırmızı benekli alabalıklarla daha canlı ve güzel olacağını belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan kırmızı benekli alabalıkların tekrar çoğalması için ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde derelere kırmızı benekli alabalık olmak üzere birçok balık yavrusu çeşidini bıraktıklarını belirtti.

Küresel ısınmadan dolayı doğanın dengesinin bozulması, bilinçsiz ve aşırı avlanma sonucunda türkülere konu olan “Ordu’nun derelerinde” balık popülasyonun azaldığına dikkat çeken Başkan Güler, derelerin ve ırmakların eski canlı günlerine dönmesi için çalışma başlattıklarını kaydetti.

Başkan Güler açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan kırmızı benekli alabalık yavrularını derelerimiz ve ırmaklarımız ile buluşturuyoruz. Çambaşı Yaylası’ndan gelen buz gibi suyun geçtiği Turnasuyu Irmağı’na bugün ilgili kurumlarımız ile birlikte 50 bin adet kırmızı alabalık yavrusu bıraktık. Bu çalışmayı ilimizin farklı noktasında yaparak kırmızı benekli alabalık yavruları derelerimiz ve ırmaklarımız ile buluştu. İnşallah bu yavrular büyüyüp daha fazla üreme yaparak çoğalırlar. Dolayısıyla bölgemiz benekli alabalık noktasında önemli bir çekim merkezi haline gelir. Önümüzdeki süreçte ilimizin farklı su kaynakları ve göllerine sazan sonrasında ise Karadeniz kalkanı balıklandırma çalışması yapmayı planlıyoruz”



“Doğa turizmine katkı sağlayacak”

Yapılan çalışmaların doğa turizmine katkı sağlayacağını belirten Ordu Büyükşehir Belediyesine Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, çalışmanın doğa turizmine önemli katkılar sunacağını söyledi.

Daire Başkanı Ultav, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in liderliğinde ilimizi tatlı ve tuzlu su kaynakları itibarıyla önemli bir potansiyele sahip olan ilimizi hak ettiği konuma getirmek istiyoruz. Balıklandırma veya diğer adıyla stok takviyesi, yaklaşık iki yüzyıldır yaygın olarak başvurulan bir yöntemdir. Özellikle günümüz balıkçılık yönetiminde herhangi bir stokun azalan av miktarının telafisinde veya kritik durumdaki stokların desteklenmesinde en pratik yol olarak uygulanmaktadır. Balıklandırma; doğal stokların desteklenmesi, geleneksel balıkçılığın sürdürülebilirliğini sağlaması, ayrıca tür, stok ve genetik kaynak koruma ve ekosistemlerin fonksiyonel işletimi gibi amaçlara da hizmet etmektedir. Ordu İlinde Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında yapılan çalışmalar ilimizin su kaynakları ve balık stoklarındaki potansiyeli hareketlendirecektir. Akarsu ve göl bakımından zengin olan ilimizin su kaynaklarında ekosisteme ve habitata uygun balıklandırma çalışması ile doğal kaynaklarımızın verimi artacak, belirlenmiş lokasyonlarda amatör ve sportif balıkçılık geliştirilecek, su kaynaklarında koruma ve kontrol faaliyetleri sağlanacak, ilimiz doğa turizmine katkı sağlanacaktır.”

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