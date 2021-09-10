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Minibüsünü 'Organik Tarım Okulu'na çevirdi, çiftçileri eğitiyor

İHA

Minibüsünü 'Organik Tarım Okulu'na çevirdi, çiftçileri eğitiyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Ziraat Mühendisi İbrahim Hakan Gün, minibüsünü 'Organik Tarım Okulu'na çevirerek çiftçileri eğitmeye başladı.
Ünye'de yaşayan İbrahim Hakan Gün, emekli olduktan sonra mesleği olan ziraat mühendisliği işine gönüllü olarak devam etti. Çiftçileri bilgilendirme ve destek amaçlı eğitim vermek üzere elinde bulundurduğu aracını karavan yaptı. Mesleğinin de alışkanlığının etkisiyle çiftçilerle bağını koparamayan Gün, 4 ay süren çalışmanın ardından karavanıyla kırsal mahalle ve köyleri ziyaret ederek çiftçi ve üreticilere çeşitli eğitimler veriyor.

"Karavanım sayesinde çiftçilerimizle beraberim"
Hayalleri olan bahçeleri, harmanları ziyaret ederek karavanın içerisinde çiftçilerle sohbetler edip uygulamalı tarım tekniklerini gösterirken kendimi çok mutlu hissettiğini ifade eden Ziraat Mühendisi İbrahim Hakan Gün, "Üniversiteyi bitirdikten sonra hayalim mesleğim olan ziraat mühendisliğini çiftçinin bizzat ayağına giderek uygulamalı olarak özellikle organik tarımı yani doğa dostu tarımı benimsetmek ve katma değeri yüksek ürünler elde etmelerini sağlamaktı. 2012 yılında emekli olduktan sonra mevcut bulunan minibüsümü karavana çevirdim. Burada zor bir tarım olan fındığı yaygınlaştırmak, olabildiği kadar doğa dostu ve organik tarım şeklinde yapabilmek için çiftçileri kendi harmanlarında bahçelerinde ziyaret etmek, onlara kendi bilgi birikimlerimden paylar vermek ve onların bilgi birikimlerinden faydalanmak konusunda bir çalışma başlattım. Hayalim olan bahçeleri, harmanları ziyaret edip, karavanın içerisinde çiftçilerimizle sohbetler edip uygulamalı tarım tekniklerini gösterirken kendimi çok mutlu hissediyorum. Çünkü çok değer verdiğim çiftçilerimizle beraberim" dedi.
İlçenin Nadırlı Mahallesi'nde yıllardır çiftçilik yapan ve İbrahim Hakan Gün'ün karavan aracıyla bilinçli üreticiliği öğrendiklerini söyleyen fındık üreticisi Bekir Küçük, "Yıllardır çiftçilikle uğraşıyorum. Özellikle emekli olduktan sonra kendimi bahçeye adadım. Bu zamana kadar yaptığımız tarımı, ziraatçılığı, fındıkçılığı babalardan atalardan gördüğümüz kadarıyla yapıyorduk. Hakan beyle tanıştıktan sonra daha bilinçli hale geldik. Minibüsünü karavana çevirerek gezici tarım aracı haline getirdi ve bizlere çok güzel eğitimler verdi. Bunun neticesini de aldığımız mahsullerde bu sene gördük. Bilinçli bir şekilde Hakan Bey'in verdiği brifinglerle devam ediyoruz. Aklımıza takılan sorular olduğu zaman kendisini bahçemize çağırıyoruz. Gezici karavan ile direk bahçemize kadar geliyor. Yıllar önce hasar gören bahçemden hiçbir şekilde verim alamıyorduk. Öncelikle toprak tahlili yaparak, organik gübreler uygulayarak güzel bir çalışma yaptık ve neticesini gördük. Daha da çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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