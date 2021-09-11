TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 2 - 68 Aksaray Belediye Spor: 1

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TFF 3. Lig 2. Grup'ta 52 Orduspor FK sahasında 68 Aksaray Belediye Sporu 21 mağlup etti.



Stat: 19 Eylül

Hakemler: Aykut Sergin xxx, Fetdah Yiğit xx, Hakan Yoldaş xx

52 Orduspor FK: Hasan xx, Taner xx (Batuhan dk. 43 xx), Sinan xx, Emre xx, Muzaffer xx (Furkan dk. 70 xx), Sergen xx, Gökhan xxx, Özgen xx (Gökhan Berkay dk. 69 xx), Doğancan xx (Şükrü Kaan dk. 79 xx), Rasimcan xx, Mehmet xxx

68 Aksaray Belediye Spor: Serkan x, Alperen xx, Ahmet Tuna x (Çağlar dk. 58 x), Gürcan x, Alican x, Ayberk x (Hasan dk. 88 ?), Furkan x (Mervan Yusuf dk. 58 x), Burak x, Serkan x, Necmi x, Fatih x

Goller: Gökhan (dk. 30), Mehmet (dk. 65) (52 Orduspor FK), Alican (dk. 79) (68 Aksaray Belediye Spor)

Sarı Kartlar: Furkan, Şükrü Kaan (52 Orduspor FK), Burak, Alican (68 Aksaray Belediye Spor)

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