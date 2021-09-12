Büyükşehir’den Altınordu’ya sağlam altyapı

Türkiye ortalamasının dört katı fazla yağış alan Ordu’da, altyapıya yapılan yatırımlar devam ediyor. Altınordu ilçesinde birçok noktada altyapı iyileştirmesi gerçekleştiren Ordu Büyükşehir Belediyesi, Subaşı, Bucak ve Yeni Mahalle’ye uzanan yağmur suyu hatlarını yenilemek için çalışma başlattı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, mahalle ve grup yollarında sürdürdüğü asfalt çalışmalarının yanı sıra, ilçe merkezlerini de sağlıklı bir altyapıya kavuşturuyor. Yürütülen çalışmalarla, bazı caddelerdeki on yılların sorunu olan altyapı, güçlendirilerek daha verimli hale getiriyor.



3 büyük mahalleye yeni yağmur suyu hattı

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Altınordu ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi’nde meydana gelen su baskınlarının önüne geçmek amacıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda, Subaşı Mahallesi’nden alınan hat, yeni bir güzergâh üzerinden Bucak Mahallesi’ndeki yağmur suyu hattına bağlanacak.



Su baskınlarının önüne geçilecek

Toplam uzunluğu 750 metre olan hatta kutu menfezler yerleştirilmeye başlandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, Subaşı, Bucak ve Yeni Mahalle’de oluşması muhtemel su baskınlarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

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