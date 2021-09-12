TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 0 - Batman Petrol Spor: 1

İstanbul için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı!

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TFF 3. Lig 1. Grup'ta Fatsa Belediyespor, Batman Petrol Spor’a 10 mağlup oldu.



Stat: 19 Eylül

Hakemler: Adem Sarıtaş xxx, Tolga Dede xx, Caner Kurt xx

Fatsa Belediyespor: Ömürcan xx, Ekrem xx, Enver xx, Emrah x, Ahmet xx, Mehmet x (Mustafa dk. 68 x), Oğuzhan x (Ramazan dk. 69 xx), Emre xx (Onur dk. 75 x), Muhammed Burak x, Tahir x, Ozan Can xx

Batman Petrol Spor: Cihan xx, Erdi x, Okan x (Abdulsamet dk. 82 x), Ali Kemal xx, Aykut xx (Doğukan dk. 86 ?), Savaş x, Akın x (Orhan dk. 70 x), Ahmet x, Ferhat x, Samet x, İlyas x

Gol: Aykut (dk. 48) (Batman Petrol Spor)

Sarı Kartlar: Samet, İlyas, Cihan, Hasan (Batman Petrol Spor)

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