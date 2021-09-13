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Hoynat Adası çevresi çöpten arındırıldı

DHA

Hoynat Adası çevresi çöpten arındırıldı


Mustafa KIRLAK/PERŞEMBE, (Ordu), (DHA)- TÜRKİYE'de tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptığı nadir yerlerden olan ve 90 çift tepeli karabatak ile 250 çift gümüş martının yaşadığı tespit edilen Karadeniz'deki Hoynat Adası ve çevresi düzenlendi, kıyılar çöplerden arındırıldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Kamyonlarla çöplerin döküldüğü alanı bambaşka bir hale getirdik" dedi.
Ordu'nun 'sakin şehir' unvanına sahip Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası, Türkiye'de tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptığı nadir yerler arasında yer alıyor. 90 çift tepeli karabatak ile 250 çift gümüş martının yaşadığı tespit edilen Hoynat Adası´nın karşı kıyısı dökülen atıklarla çöplüğe döndü. Girişlerin yasaklandığı ve 'Önemli Kuş Alanı' olarak kuşlara yaşam alanı halinde bırakılan ada için harekete geçen ekipler, kıyıyı çöplerden arındırdı, ada ve çevresini düzenlemeyle yeni bir görünüme kazandırdı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce, atıl durumda olan seyir alanının zemini doğal taşla kaplandı, teras alanının etrafı ahşap korkulukla çevrildi. Kuş gözlemi yapılması için alana iki seyir dürbünü de yerleştirildi. Ayrıca kumsal alanın ulaşılabilir olması ve kullanımının artırılması adına ahşap basamaklarla kıyıya merdiven yapıldı. Alanda araç güvenliğini oluşturabilmek adına binek araçlar ve tur otobüsleri için otopark oluşturuldu, piknik masaları yerleştirildi.
`ÇOK GÜZEL BİR ÇEKİM MERKEZİ OLDU´
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Hoynat Adası´nın geçmiş yıllarda çöp dökülen bir alan olduğunu belirterek, "Daha evvelden orası kamyonların geri geri giderek çöplerini döktüğü bir yerdi. Orayı bambaşka bir hale getirmiş olduk. Burada sadece tepeli karabataklar değil aynı zamanda kanatlarında mavi çizgi bulunan çok özel martılar da var. Onlar orayı mesken edinmişler. Burası tarihi bir ada zaten. Biz oradaki kuşları rahatsız etmeyecek şekilde, gelen turistlere bu güzellikleri gösterebilmek için, o bölgeyi düzenledik ve çok güzel bir çekim merkezi oldu. Oradan geçen herkes durmadan geçmiyor. Durup fotoğraflarını çekiniyorlar, etrafı izliyorlar ve dürbünlerle gözlem yapıyorlar. Bu bizim için de bir iftihar konusu oldu. Şimdi oranın yanında tünel var. Tünelin çıkışına da benzer çalışmaları yapıyoruz. Zaten doğal ve minicik bir ada. Onun etrafında da sandallarla değerlendirmek istiyoruz. Gerçekten çok güzel bir yer oldu" diye konuştu.
`İNSANA HUZUR VERİYOR´
Kübra Arslan, ailesiyle birlikte ilk kez Hoynat Adası´na geldiğini belirterek, "Ben Karadenizliyim. 5 yıl boyunca burada okudum. Ailemle birlikte Karadeniz turuna çıktık. Önceden buradan geçiyorduk ama burayı hiç duymamıştık. Burası çok güzel. İnsana huzur veriyor" dedi.
`MEMLEKETİMİZ CENNET´
Selahattin Arslan ise, "Biz Sinop´tan geliyoruz. Ailemle Karadeniz gezisi yapmaya karar verdik. Normal şartlarda çevre yolundan gidiyorduk. Bugün güzergah değişikliği yaptık. Sahil yolundan geldik. Geçerken burayı fark ettik. İlk defa duydum. Tesadüfen buraya uğramış oldum. Burayı çok güzel buldum. Memleketimiz cennet. Buradan başka bir yer yok. Değerini bilmek lazım" ifadelerini kullandı.
`İNSANLAR GELİP DOĞAYI GÖRÜYORLAR´
Almanya´dan memleketine tatile gelen Mehmet Bilir de, yapılan çevre düzenlemesiyle Hoynat Adası´nın güzelleştiğini ifade ederek, "Burası çok güzel olmuş. Önceden böyle değildi. Temizlemişler. Şahane bir yer olmuş. Burasının havası ve denizi çok güzel. Ben genelde her üç ayda bir buraya gelirim. İnsanlar buraya gelip doğayı görüyorlar, adaya ve denize bakıyorlar. Fotoğraf çekiniyorlar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Perşembe Mustafa KIRLAK
2021-09-13 10:33:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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