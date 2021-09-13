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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İkinci köprü Fatsa OSB’ye ve Bolaman trafiğine nefes aldıracak

İHA

İkinci köprü Fatsa OSB’ye ve Bolaman trafiğine nefes aldıracak

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, şehrin üretim üssü ve istihdam kapısı Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) ulaşım çilesine Bolaman Irmağı üzerine yapılacak ikinci köprü ile son vereceklerini söyledi.
Bolaman Irmağı üzerinde Organize Sanayi Bölgesi’ne transit geçişi ve karayolu yolu bağlantısını sağlayacak çift şeritli araç ve yaya köprüsü için sondaj çalışmaları başladı. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, AK Parti Fatsa İlçe Başkanı İsa Yüksel ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl sonuna kadar yapımına başlanacak araç ve yaya köprüsü için yapılan sondaj çalışmalarını yerinde inceledi.

Köprü yapımı bu yıl sonu itibariyle başlayacak
Organize Sanayi Bölgesi’nin ulaşım çilesine son vereceklerini söyleyen Başkan İbrahim Etem Kibar, "Her geçen gün yeni üretim tesislerinin faaliyete geçmesiyle büyüyen ve gelişen Organize Sanayi Bölgesi’nin lojistik taşıma faaliyetlerinin kapasitesinin artmasıyla Bolaman Kavşağı'ndan sanayi bölgesine geçişte alternatif ulaşım aksı oluşturarak hem ana yol bağlantısı hem de transit geçişi sağlayacak çift şeritli araç ve yaya köprüsü bölgenin trafik sıkışıklığını oldukça rahatlatacaktır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızdan talep ettiğimiz Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından Bolaman Irmağı üzerine yapılacak ve Organize Sanayi Bölgemizi ana yol ile bağlantısını sağlayacak çift şeritli araç ve yaya köprüsünde başlayan sondaj çalışmalarını İlçe Başkanımız İsa Yüksel ile yerinde inceledik. Bu yıl sonuna kadar yapımına başlanacak araç ve yaya köprüsü, Organize Sanayi Bölgemizdeki transferleri oldukça rahatlatacaktır” diye konuştu.

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