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Sağlıklı zayıflamayı kolaylaştıracak 4 diyet takviyesi

İHA

Sağlıklı zayıflamayı kolaylaştıracak 4 diyet takviyesi

Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Anıl Öztürk, yeterli ve dengeli bir diyetle birlikte diyet takviyeleri kullanılmasının sağlıklı zayıflamaya yardımcı olabileceğini belirtti. Öztürk, “Diyet takviyesi için yaş, boy, kilo, cinsiyet gibi herhangi bir kısıtlama olmaz” dedi.
Medical Park Ordu Hastanesi’nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Anıl Öztürk, gıda ya da besin takviyeleri olarak da adlandırılan diyet takviyelerinin vitamin, mineral, protein gibi bir veya birden fazla besin öğesi içeren günlük diyete ek takviyeler olduğunu söyledi. Dyt. Öztürk, tablet, kapsül, toz ve sıvı gibi formlarda bulunan diyet takviyeleri için yaş, boy, kilo, cinsiyet gibi herhangi bir kısıtlamanın olmadığına vurgu yaptı.

Vejetaryenler ve yaşlılar için önemli
Bazı özel durumlarda günlük diyet, gereksinimleri karşılıyor olsa bile yine de takviye almaya ihtiyaç duyulabileceğine dikkat çeken Dyt. Öztürk, yaşlılar ve vejetaryenler için besin takviyelerinin önemini şu ifadelerle paylaştı:
“Yaşlı kişiler tansiyon, şeker, osteoporoz veya diş rahatsızlıkları gibi çeşitli hastalıklar yüzünden yeterli şekilde beslenemiyor olabilir. Bu nedenle vücutlarının absorbe etmekte zorlandığı B6, B12 ve D vitamini takviyelerini kullanabilirler. İkinci olarak aklımıza gelen grup olan vejetaryenlerde ise et ve et ürünleri tüketimi olmadığından demir veya B12 gibi vitaminlerin eksiklikleri sık görülebilmektedir. Veganlarda durum daha ciddidir. Çünkü etin yanında hayvansal kaynaklı hiçbir ürün tüketmediklerinden dolayı kesinlikle B12 takviyesi kullanmalıdırlar. B12 vitamini, sadece et ve hayvanlardan elde edilen yan ürünlerde (yoğurt, süt, sakatat vs.) bulunur. Bunlara ek olarak laktoz intoleransı olan veya demir eksikliği anemisi bulunanlar veya süt ürünlerini tüketmeyi sevmeyen veganlar ya da çocuklar da kemik sağlığı açısından ek kalsiyum preparatları kullanabilirler.”
Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Anıl Öztürk, sağlıklı zayıflamaya kolaylık sağlayabilecek takviyeleri şöyle sıraladı:
“Karnitin: Karnitin aminoaside yani proteinlerin yapı taşına benzer bir bileşimdir. Esas amacı yağların mitokondriye (enerjinin oluştuğu kısım) taşınarak yakılmasını sağlamaktır. Yapılan araştırmalar da bunu destekler niteliktedir. Antrenman (egzersiz) sırasında kullanılan karnitin sayesinde enerji kandaki glikozdan değil de yağ depolarından elde edilir.
Yeşil çay özü: İçinde bulunan kateşin isimli bir maddeyle termojenik yani yağ yakıcı özellik gösteren yeşil çay, piyasada hemen hemen yağ yakıcı olarak satılan birçok takviyede bulunur.
Kromyum: Özellikle insülin direnci olan bireylerde insülin direncini engelleyerek fazla kiloların verilmesini sağlar. İlaç kullanan şeker hastalarının mutlaka doktor kontrolünde kullanmaları gerekmektedir.
Omega3 yağ asitleri: Hemen hemen her yerde karşımıza çıkan bu faydalı yağ asitleri burada da karşımıza çıkıp zayıflama konusunda bize destek oluyor. Omega3 yağ asitleri vücutta leptin adlı tokluk hormonunu harekete geçirerek beyne tokluk sinyali gönderir. Balık, tohumlar ve kuru yemişler doğal Omega3 kaynaklarıdır. Besin takviyesi olarak balık yağı ya da Omega3 kapsülleri kullanılabilir.

Diyet yapmadan kullanılan takviyeler sağlığa zararlı
Piyasada zayıflamak amaçlı sıklıkla kullanılan diyet takviyelerinin spor veya diyet yapmadan kullanılmasının sağlığa zararlı olduğunu belirten Dyt. Öztürk, “Eczaneden alınan bir takviye ürün sayesinde spor yapmadan ya da yediklerinizden kısmadan kilo vermek mümkün değildir. Bu durum sağlıklı zayıflamadan ziyade sağlımızı olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bireylerin bu tip bir düşünceyle sağlıklı bir beslenme programı uygulamadan ya da hiç spor yapmadan bu ürünlerden medet ummaları tamamen yanlıştır. Bu ürünler diyetin yerini tutmaz sadece diyete ek, takviye amaçlı kullanılırlarsa sağlığımıza fayda sağlarlar” diye konuştu.

Gereğinden fazla kullanılırsa zehirlenmeye sebep olabilir
Dyt. Öztürk, bir diyet takviyesine ihtiyaç duyulduysa, takviyelere başlamadan önce ilk etapta etiket bilgisinin okunulması gerektiğinin altını çizdi. Son kullanma tarihlerine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Dyt. Öztürk, “Ek takviyelerin gereğinden fazla kullanılması halinde zehirlenmeye neden olabilir. Herhangi bir hastalığı olanların takviye kullanmadan önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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