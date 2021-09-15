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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhur İttifakı birlik mesajı verdi

İHA

Cumhur İttifakı birlik mesajı verdi

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Cumhur İttifakı olan Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Ünye İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek yapılması gereken konu ve sorunlar hakkında istişarelerde bulundu. Cumhur İttifakı birliği nedeniyle Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, MHP Ünye İlçe Başkanı Murtaza Hacıimamoğlu ve yönetimine ilçe genelinde yapılan hizmetler ile çalışmalar konusunda fikir birliği nedeniyle bir araya geldi.
Yerel yönetimin Cumhur İttifakı ile birlikte istişareler içerisinde yönetildiğine vurgu yapan Başkan Tavlı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bizlere vermiş olduğu işaretler doğrultusunda sahada temsil anlamında beraberlik içerisinde götürüyoruz" dedi.

"2023 seçimlerinde omuz omuza olacağız"
2023 yılında yapılacak seçimler nedeniyle Cumhur İttifakı'na önem verdiğine işaret eden MHP Ünye İlçe Başkanı Murtaza Hacıimamoğlu, "Cumhur İttifakı'nın ne denli kuvvetli ve lider ülke Türkiye vizyonunda ne kadar önem arz ettiğini 2023 seçimlerinde sahada omuz omuza nasıl olacağımızda bu ziyaretin göstergesi olmuştur. Birlik ve beraberlik içerisinde bu ülkeye hizmet etmek için buralardayız. Onu da en iyi şekilde yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

"Cumhur İttifakı ülkemizin varlığı ve birliği için kurulmuştur"
Cumhur İttifakı'nın bu ülkenin birlik ve beraberliği nedeniyle kurulduğunun altını çizen Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Bugün Cumhur İttifakımız olan Milliyetçi Hareket Partisi Ünye İlçe Başkanı Murtaza Hacıimamoğlu ve ekibini ziyaret edelim istedik. Bildiğiniz üzere Cumhur İttifakı ne bireysel anlamdaki nede çıkarlar üzerine kurulmuş bir yapı değildir. Cumhur İttifakı birlikteliği bu ülkenin varlığı ve birliği için bekası için kurulmuş bir birlikteliktir. Onun için el birliğiyle ülkemiz için en iyisini nasıl yaparız düşüncesiyle birlikte hareket ediyoruz. Bu çıktığımız yolda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bizlere vermiş olduğu işaretler doğrultusunda sahada temsil anlamında beraberlik içerisinde götürüyoruz. Bugüne kadar Ünye'de yerelde ifade etmek gerekirse gerçekten biz Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatıyla uyum içerisinde çok güzel işlere imza attık. Bundan sonrada ilçemiz ve yerelde yapılacak hizmetlerimiz için el birliği ile hizmet ve gayret edeceğiz" diye konuştu.

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