Ünye’de uyuşturucu operasyonu

Ordu’nun Ünye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda çok miktarda kubar esrar ve izinsiz ekilen Hint keneviri ele geçirildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Ünye ilçesinde yapılan operasyonda 3 şüpheli şahsın ev ve bahçesinde yapılan aramalarda bin 540 gram kubar esrar maddesi, 176 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.

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