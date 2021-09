Başkan Güler: “Can dostlarımız bize emanettir” Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Mehmet Hilmi Güler, hayvanseverlere seslendi: “Bu işi ticari bir meta haline getirmeden, istismar etmeden, duygu sömürüsü ve siyaset yapmadan, topu birbirimize atmadan çözmemiz gerekiyor. Can dostlarımız bize emanettir”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Mehmet Hilmi Güler, temmuz ayında çıkan Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan değişiklikler sonrası sorumluluklarının arttığını belirterek, hayvanseverlere seslendi. Başkan Güler, ”Bu işi ticari bir meta haline getirmeden, istismar etmeden, duygu sömürüsü ve siyaset yapmadan, topu birbirimize atmadan çözmemiz gerekiyor. Can dostlarımız bize emanettir” dedi.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan değişiklikle birlikte Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı üzerine düşen görev ve sorumlulukları konuşmak üzere bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda yapılan toplantıya hayvanseverler de katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda kanun değişikliği sonrası Büyükşehir Belediyesine, ilçe belediyelerine ve hayvanseverlere düşen görev ve sorumluluklar ele alınarak yapılması gerekenler not edildi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Güler, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre Büyükşehir Belediyesine, ilçe belediyeleri ile hayvanseverlere ayrı görevler düştüğünü ve bu görevleri en iyi şekilde yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.



“Görevlerimizi en iyi şekilde yerine getirelim”

Hayvanları Koruma Kanununda yapılan değişikle birlikte herkese ayrı görevler düştüğünü belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Bu yasa ile birlikte herkes kendi görevini, sorumluluğunu bilecek. Sizde, bizde, ilçelerde herkes bilecek” dedi.

Başkan Güler şöyle konuştu:

“Yeni çıkan kanuna göre ilçeye ayrı görev veriliyor, il’e ayrı görev veriliyor, sizlere yani hayvanseverlere ayrı görevler veriliyor. Bu görevleri en iyi şekilde yerine getirelim. Ben hayatım boyunca yarım yamalak iş sevmedim. Yoksa bu toplantıyı birilerine havale ederdim ama burada geldim sizlerle konuşuyorum. 14 Temmuz’da bir yasa çıktı bu yasa da herkes kendi görevini, sorumluluğunu bilecek. Sizde, bizde, ilçelerde herkes bilecek. Şehrimizi, hayatımızı onlarla paylaştığımız için onların da mutlu olmasını sağlayacağız. Benim için bütün canlılar eşittir. İster böcek olsun ister kuş, kedi, köpek olsun. Bu işi ticari bir meta yapmayacağız. İstismar yok, duygu sömürüsü yok, siyaset yok. Öbür tarafta bunun hesabını vereceğiz. Elimizden geldiği kadar iyi niyetli bir şekilde görevimizi yapacağız. Sizde bundan sonra muhataplarınızı bilin. Bizim görevimiz nerede başlıyor, nerede bitiyor bunun takipçisi olun.”



“Topu birbirimize atmayalım, ben yapmam gerekenleri yapacağım”

Sözlerine devam eden Başkan Güler, “Büyükşehir olarak biz burada elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Sizlerde bizlere yol gösterin. İlçelerimiz artık yasal olarak bu işin içine girdiler. Yeni yasada zaten onların görevlerini tanımlıyor. Bu yasanın iki tarafı var. Birincisi uygulayıcılar, ikincisi sorumlular. Biz ilçelere görevi verdik. Toplama vs. işlerini ilçeler yapacak, bize getirecekler teslim alacağız, sonrasında bizim görevlerimiz başlayacak. Topu birbirimize atmayalım. Ben yapmam gereken şeylerin hepsini yapacağım. Bütün sorumluluklarımı üzerime alıyorum. Hayvanlar bizler için çok kıymetli, onların ağzı dili yok, kendilerini ifade edemiyorlar. İnancım gereği, insanlık gereği, yaş olarak da ne yapmam gerektiğini biliyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından hayvanseverlerle gerçekleştirilen istişare sonrası toplantı sona erdi.

