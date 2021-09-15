Fatsa'da ilköğretim haftası kutlandı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde ilköğretim haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
20212022 öğretim yılı ilköğretim haftası kutlama programı, Atatürk Anıtı’nın önünde yapılan çelenk sunma töreninin ardından Dumlupınar İlkokulu’nda devam etti. Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya gerçekleştirdi. Sonrasında okul öğrencileri hazırladıkları gösterileri ilköğretim haftasına katılan konuklara sundu. Sonrasında okulun eski öğrencileri, aralarına yeni katılan 1. sınıf öğrencilerine ‘hoş geldiniz’ çiçeği verdi.
Düzenlenen törene Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.