Fatsa'da ilköğretim haftası kutlandı

İsrail'deki araştırmaya göre Kovid-19 aşısının üçüncü dozu ikincisine oranla 10 kat daha fazla antikor üretiyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ordu’nun Fatsa ilçesinde ilköğretim haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

20212022 öğretim yılı ilköğretim haftası kutlama programı, Atatürk Anıtı’nın önünde yapılan çelenk sunma töreninin ardından Dumlupınar İlkokulu’nda devam etti. Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya gerçekleştirdi. Sonrasında okul öğrencileri hazırladıkları gösterileri ilköğretim haftasına katılan konuklara sundu. Sonrasında okulun eski öğrencileri, aralarına yeni katılan 1. sınıf öğrencilerine ‘hoş geldiniz’ çiçeği verdi.

Düzenlenen törene Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.