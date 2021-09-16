Tilki kimseye aldırış etmeden mahallede dolaştı

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Ordu'da mahalle içerisinde kimseye aldırış etmeden dolaşan tilki rahatlığı şaşırttı.

Kabadüz ilçesi Yeşilada Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından görüntülenen tilkinin rahat tavırları tebessüm ettirdi.

Mahalle sakinleri tilkilerin sıklıkla mahallede korkusuzca dolaştığını söylediler.

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