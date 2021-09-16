Ünye'de İlköğretim Haftası kutlandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde 20212022 Eğitim ve Öğretim Yılı İlköğretim Haftası, düzenlenen programla kutlandı.

Ünye Cumhuriyet Meydanı’nda saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan program, Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çelenk sunumu ile sürdü. Program, Ünye Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda devam etti.

Okul ve kurumlarda korona virüse karşı tedbirler alınarak düzenlenen programda konuşan Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, 92 okulda toplam 24 bin 442 öğrenci ile eğitim faaliyetlerine devam edeceklerini belirterek, "Uzun bir sürenin ardından tüm kademelerde ve sınıflarda yüz yüze eğitime başlamanın, ilköğretim haftasını öğrencilerimizle birlikte kutlamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Bu yeni eğitim ve öğretim yılında ilçemizde 92 okulumuzda toplam 24 bin 442 öğrencimizle eğitim faaliyetlerine başlamış bulunmaktayız. Öğretmen ve öğrencilerimizin herhangi bir sorunla karşılaşmamak için okul ve kurumlarımızda gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Bütün öğrencilerimiz için başarılı ve sağlıklı bir dönem olması en büyük gayemizdir. Bu yıl öncelikli hedefimiz hijyen şartlarına dikkat ederek, gerekli tedbirleri alarak bütün kademelerdeki öğrencilerimizin yüz yüze eğitime devam edebilmeleri için her zaman olduğu gibi öğretmen ve velilerimizin desteği ile bu zorlu süreç içerisinden başarı ile geçebileceğimize inancımız tamdır" dedi.

Programda konuşan Kaledere İlkokulu Okul Müdürü Mustafa Aydın ise yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından Kaledere İlköğretim Okulu dördüncü sınıf öğrencileri, ilk kez okul ile tanışan birinci sınıf öğrencilerine çiçek takdim etti. Program, çeşitli etkinlikler ile devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.