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Bu okulun istinat duvarı, kitap okumaya teşvik ediyor Ordu’da bulunan Haki Yener İlkokulu’nun istinat duvarındaki kitaplık dekoru, öğrencilerin kitap sevgisi kazanmasına yardımcı oluyor Okul Müdürü Levent Özzengin: “Amacımız öğrencilerimize kitap sevgisini aşılamak, çocuklar burada kitap okumaktan son derece mutlu”

İHA

Bu okulun istinat duvarı, kitap okumaya teşvik ediyor Ordu’da bulunan Haki Yener İlkokulu’nun istinat duvarındaki kitaplık dekoru, öğrencilerin kitap sevgisi kazanmasına yardımcı oluyor Okul Müdürü Levent Özzengin: “Amacımız öğrencilerimize kitap sevgisini aşılamak, çocuklar burada kitap okumaktan son derece mutlu”

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bulunan Haki Yener İlkokulu’nun bahçesinde bulunan istinat duvarlarındaki kitaplık dekoru, öğrencileri kitap okumaya teşvik ediyor. Öğrenciler, dekor önünde açık alanda düzenlenen kitap okuma etkinlikleri ile hem kitap sevgisi kazanıyor hem de açık alanda eğlenceli bir şekilde kitap okuyor.
Ordu’nun Altınordu ilçesinde bulunan Haki Yener İlkokulu’nun istinat duvarı, diğer okullara bakıldığında biraz farklı. Okulun istinat duvarının öğrenciler tarafından görünen tarafı, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile beton zeminden kurtarılarak, kütüphaneyi andıran kitaplık dekoru ile donatıldı.
Öğrencilerin çok beğendiği dekor, görsel olarak farkındalık oluşturduğu gibi öğrencilerin kitap okuma sevgisinin artmasını da sağlıyor. Okul yönetimi tarafından her sınıf için belirlenen saatlerde öğrenciler, bu dekorun önünde kitap okuyarak, eğlenceli vakit geçiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaptırılan ve içerisinde yaklaşık 2 bin adet kitap ile zeka oyunlarının bulunduğu kütüphane, minik öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerine yardımcı oluyor.

“Çocuklarımız burada kitap okumaktan son derece mutlu”
Haki Yener İlkokulu Müdürü Levent Özzengin, bu dekoru öğrencilerin çok sevdiğini belirterek, “Biz, eğitimciler olarak çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırma, kitap sevgisi aşılama yönünde Haki Yener İlkokulu olarak çok büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda, Ordu Büyükşehir Belediyemiz tarafından okulumuzun giriş kısmında bulunan istinat duvarına çok güzel bir kitap dekoru çalışması yapıldı. Çocuklarımız bu alanda kitap okumaktan son derece mutlular” dedi.

“Amacımız öğrencilerimize kitap sevgisini aşılamak”
“Öğretmenlerimiz rehberliğinde haftanın belirli günlerinde her sınıfımızda kitap okuma saatleri var. Öğretmenlerimiz bu saatlerde öğrencilerimizi bu alana getirerek, kitap okuma etkinliği yaptırıyorlar” diyen Müdür Levent Özzengin, “Çocuklarımız da görselliği güzel ve farklı alanda kitap okumaktan çok mutlu oluyorlar. Amacımız, çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren kitap alışkanlığını ve sevgisini aşılamak. Bu anlamda gerçekten bu yapılan dekor bize çok katkı sağladı. Aynı zamanda velilerimiz de çok memnunlar. Sınıf ortamında kapalı ortamda kitap okumaktansa, açık havada bu etkinliği yapmalı çok daha faydalı diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Sadece çocuklara değil, velilerimize de kitap sevgisini aşılamaya çalışıyoruz”
Öncelik olarak öğrencilere kitap sevgisini aşılamaya çalıştıklarını ancak velileri de ‘Okuyan çocuk, okuyan aile’ projesi kapsamında kitap okumaya teşvik ettiklerini ifade eden Özzengin, “Anne ve babalarımız ile kitap okuma etkinlikleri düzenliyoruz. Bu kapsamda yarışmalar da düzenleniyor. Zaten amacımız, çocuklarımıza kitap sevgisi kazandırmak. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığımızın desteği ile okulumuza zenginleştirilmiş kütüphane yapıldı. Yine bu kütüphanemize çocuklarımız zeka oyunları, bilgisayarlar ve yaklaşık 2 bin tane kitabın bulunduğu alanda çok güzel bir zaman geçiriyorlar, mutlu oluyorlar. Zaten amacımız da çocuklarımızın geldikleri okulda mutlu olmalarını sağlamak ve kitap okuma alışkanlıklarını kazandırmaktı. Bu anlamda, Ordu Büyükşehir Belediye başkanımıza ve İl Milli Eğitim müdürümüze çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.
Kitap dekorlu alanda kitap okumaktan son derece mutlu olduklarını, açık havada böyle bir etkinliği gerçekleştirmenin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden öğrenciler, herkesin kitap okuması gerektiğine değindiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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