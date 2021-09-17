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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çevre ve toplum sağlığı için pedal çevirdiler

İHA

Çevre ve toplum sağlığı için pedal çevirdiler

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından, 1622 Eylül tarihleri arasında dünyanın farklı noktalarında farkındalık olarak kutlanan 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında bisiklet turu etkinliği düzenlendi.
Düzenlenen etkinlik kapsamında Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören de bisikletiyle katılarak, bisikletliler ile pedal çevirdi. 10 kilometrelik parkurda Başkan Tören ve bisikletliler, bisikletli ulaşımı teşvik etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla pedal çevirdi.
Belediye Başkanı Aşkın Tören, bisiklet, spor ve çevre dostu şehir tanımına uygun şekilde bisikletin şehirde ulaşımın bir parçası olması konusunda kararlı olduklarını söyledi. Düzenlenen etkinliğin sadece sportif bir aktiviteden ibaret olmadığını belirten Başkan Tören, “Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde düzenlemiş olduğumuz bisiklet turu etkinliğimiz sadece bir sportif aktivite olmanın ötesinde bisiklet dostu şehir, spor dostu şehir, çevre dostu şehir tanımına uygun şekilde bisikletin şehrimizin ulaşımının bir parçası olması konusundaki kararlığımızın da aslında bir göstergesi. Yaşadığımız şehir birçok şehre nazaran bu tür aktiviteleri hareketlilik etkinliklerini bize en güzel en cömert şekilde sunuyor. Çevreye duyarlı, insana saygılı bir yerel yönetim anlayışı bu şehirde hakim oldukça bu tür güzellikler bizden sonraki nesillere de bir emanet bir miras sorumluluğu ile korunup ve taşındıkça İnşallah bugün 7 yaşındaki çocuklarımızın da 10 yaşındaki çocuklarımızın da eşlik ettiği bu etkinliğe belki gelecekte bu çocuklarımız, çocuklarıyla katılacaklardır. Bugün hep birlikte bir farkındalık etkinliği olarak icra ettiğimiz bugünkü etkinliğin sahibi yalnız Altınordu Belediyesi değil bu şehirde yaşayan çevreye karşı kendini sorumlu hisseden aynı zamanda sporu ve bisikleti yaşamının bir parçası haline getiren çok değerli Altınordulu vatandaşlarıdır” dedi.
“Bisiklet yollarını ve parklarını alanların içine sıkışmaktan kurtarıp günlük hayatın parçası haline getirdiğimiz gün Ordu’nun kalbi Altınordu’da emin olun çok daha farklı bir marka değere sahip olacağımızı düşünüyorum” diyen Başkan Tören, “Bir şehir ne kadar trafik keşmekeşinden uzak karbon salınımından uzak çok yürünebiliyorsa, bisikletle dolaşılabiliyorsa, insanlar sokağa parklara yürüyerek ulaşabiliyorsa, burada modern şehirden ve şehircilikten bahsetmek mümkün. Daha çağdaş bir ortamda İnşallah hep birlikte bu şehri bu güzellikleri gelecek nesillere aktarabileceğimiz düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.
Altınordu Belediyesi’nin plaj mevkiindeki ücretsiz otopark alanından rıhtıma ve oradan yine başlangıç noktasına kadar olan 10 kilometrelik güzergahta pedal çeviren onlarca bisiklet sever, şehirde ilgi görürken, bisiklet turunun sonunda yapılan çekiliş ile 1 katılımcıya bisiklet 10 katılımcıya kask ve 10 katılımcıya da bisiklet eldiveni hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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