Ordu’da il dışından getirilen uyuşturucuya operasyon: 1 tutuklama

Ordu’da il dışından şehre getirilen çok miktarda uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar neticesinde il dışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alındı. Yapılan kontroller sonrasında 2 şüpheli yakalanırken şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda toplamda 970 gram bonzai maddesi, 1 kilo 850 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Haklarında uyuşturucu madde ticaretinden dolayı adli işlem yapılan şüpheli şahıslardan 1’i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.