Ordu Kano Park’ta dev organizasyon 13 ilden 27 kulüp ile 187 sporcu çeşitli kulvarlarda kıyasıya rekabet etti

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Durgun Sporları Merkezi ve Kamp Alanı, ilk sporcularını ağırlayarak büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptı.

Düzenlenen yarışlara Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, sporcular ve çok sayıda sporsever katıldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in büyük emek vererek hayata geçirdiği Ordu Durgun Su Sporları Merkezi ve Kamp Alanı ilk sporcularını ağırladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı tarafından verilen startla yarışlara başlandı. 13 ilden gelen 27 kulüp ile 187 sporcu çeşitli kulvarlarda kıyasıya rekabet etti. Nefes kesen mücadelelere sahne olan yarışlara ilgi ise yoğun oldu.



“Sıfırdan bir tesis kurarak Ordu’muza, Türkiye’ye ve dünyaya hediye ettik”

Büyük bir organizasyona ev sahipliği Ordu Durgun Su Sporları Merkezi ve Kamp Alanı’nda geleceğin şampiyonlarını yetiştirileceğini söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Sıfırdan bir tesis kurarak burayı Ordu’muza, Türkiye’ye ve dünyaya hediye ettik. Hepimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Güler şöyle konuştu:

“Sıfırdan bir tesis kurarak burayı Ordu’muza, Türkiye’ye ve dünyaya hediye ettik. 13 ilden 27 kulübün 187 sporcusuyla bugün burada büyük bir rekabetle yarışlar düzenlendi. Bu örnek tesiste çok değişik sporlarda yapılacak. Aynı zamanda burası bir kamping sahası. Buradaki karavanlarla da çok güzel bir zenginliği hizmete sokuyoruz. Hem atletizm hem durgun su sporları burada yapılabilecek. Burada geleceğin şampiyonlarını yetiştireceğiz. İnşallah Türkiye’mizden dünya şampiyonları da çıkarırlar diye ümit ediyorum. Tesisimizin resmi açılışını daha sonra yapacağız. Hepimize hayırlı olmasını diliyorum.”



“Donanımıyla bu parkur Türkiye’de tek”

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in ortaya koyduğu vizyon ile bu tesisin hayata geçirildiğini ifade etti.

Federasyon Başkanı Kabakçı sözlerine şöyle devam etti:

“12 Temmuz 2019’da sayın bakanımızı ziyaret ettiğimizde Ordu’yu su sporlarıyla buluşturmak istediğini, yeni barbaroslar, Piri Reisler çıkartacağını söylemişti. Bizler de çok heyecanlanmıştık, Ordu’yu karış karış gezdik. Durgun su sporları için özellikle buranın çok uygun olduğunu bahsettik. Sayın bakanımızın ortaya koyduğu vizyonla bugün burada ilk yarışımızı gerçekleştirdik. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Burada güzel bir katılım var. Ben tüm katılımcılar adına federasyonumuz adına, camiamız adına sayın bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Gelecek sene yapacağımız şampiyonalarda büyük bir katılım olacağını düşünüyorum. Bu parkur Türkiye’de tek olan bir parkur. Hem parkur hem kayıkhane hem sosyal donatı alanlarıyla Türkiye’de şu an da tek bir parkur. Şehrin içinde en ulaşabilir bir parkur.”

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