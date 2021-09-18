Ordu'da 'borç' kavgasında bıçaklanarak öldürüldü

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Mustafa KIRLAK/ FATSA (Ordu), (DHA)- ORDU´nun Fatsa ilçesinde Engin Tıkır (41), borç-alacak nedeniyle çıkan kavgada, B.K. tarafından bıçaklanması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Ilıca Mahallesi´nde meydana geldi. İlçede balıkçılık yapan Engin Tıkır ile B.K. arasında borç-alacak nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. B.K., cebinden çıkardığı bıçakla Engin Tıkır'ı çeşitli yerlerinden yaraladı. Tıkır, aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Tıkır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. B.K. de jandarma ekiplerince gözlatına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Fatsa MustafaKIRLAK

2021-09-18 11:25:08



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