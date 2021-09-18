Ünye'de ormanlık alanda işlenen cinayetin zanlısı belli oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünye'de ormanlık alanda işlenen cinayetin zanlısı belli oldu

İHA

Ünye'de ormanlık alanda işlenen cinayetin zanlısı belli oldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde ormanlık alanda işlenen cinayetin zanlısının ismi belli oldu. İddiaya göre, Ulaş Kuyumcu'yu aralarında daha önceden husumet bulunan H.Y.'nin öldürdüğü belirlenirken katil zanlısını arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, Cevizdere Mahallesi Asarkaya Kent Ormanı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ulaş Kuyumcu, yanında bulunan arkadaşı Melek Ö. ile birlikte otomobiliyle Asarkaya Kent Ormanı mevkisine gitti. Ulaş Kuyumcu'yu iddiaya göre, takip ettiği öğrenilen ve aralarında daha önceden husumet bulunan H.Y. her ikisini de takip etmeye başladı. Bir süre sonra aracını yol kenarına park eden Ulaş Kuyumcu'nun otomobiline yaklaşan H.Y. isimli şahıs aracın sol ön kısmından kurşun yağdırmaya başladı. Kurşunlar Ulaş Kuyumcu ve yanında bulunan kız arkadaşına isabet etti. Kuyumcu olay yerinde hayatını kaybetti, kadın ise ağır yaralandı. Yaralı, Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cinayeti gerçekleştiren H.Y.'nin ise halen yakalanamadığı ve jandarmanın geniş çaplı olarak soruşturmayı yürüttüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu´da yurt ve ev bulamayan öğrenciler, otellerde misafir ediliyor
YEREL HABERLER Ordu´da yurt ve ev bulamayan öğrenciler, otellerde ...
Ordu'da 'borç' kavgasında bıçaklanarak öldürüldü
YEREL HABERLER Ordu'da 'borç' kavgasında bıçaklanarak öldürüldü
Husumetlisini öldürdü, kız arkadaşını ağır yaraladı
YEREL HABERLER Husumetlisini öldürdü, kız arkadaşını ağır yaraladı
Yason Burnu için 14 bin kilometre yol katediyorlar
YEREL HABERLER Yason Burnu için 14 bin kilometre yol katediyorlar
Kalacak yeri olmayan öğrenciler, Vali Sonel’in girişimleriyle kiralanan otellerde misafir edilecek Vali Sonel: “Ordu’muza gelen üniversite öğrencilerimizi mağdur etmeyeceğiz”
YEREL HABERLER Kalacak yeri olmayan öğrenciler, Vali Sonel’in ...
Fatsa’da alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 1 ölü
YEREL HABERLER Fatsa’da alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 1 ölü
Ordu'da cinayet: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Ordu'da cinayet: 1 ölü, 1 yaralı
Ordu Kano Park’ta dev organizasyon 13 ilden 27 kulüp ile 187 sporcu çeşitli kulvarlarda kıyasıya rekabet etti
YEREL HABERLER Ordu Kano Park’ta dev organizasyon 13 ilden 27 kulüp ...
Vali, bir günde 147 vatandaşı dinledi
YEREL HABERLER Vali, bir günde 147 vatandaşı dinledi
Ordu’da kız öğrenci yurdu için kura çekimi canlı yayınlandı
YEREL HABERLER Ordu’da kız öğrenci yurdu için kura çekimi canlı ...
Patozcuların son mesaileri sürüyor
YEREL HABERLER Patozcuların son mesaileri sürüyor
Ordu’da araç yangını
YEREL HABERLER Ordu’da araç yangını
Ordu’da il dışından getirilen uyuşturucuya operasyon: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Ordu’da il dışından getirilen uyuşturucuya operasyon: ...
Jandarma’dan öğrencilere hediye
YEREL HABERLER Jandarma’dan öğrencilere hediye
Ordu´da yol çalışmasında `tarihi kalıntı´ heyecanı
YEREL HABERLER Ordu´da yol çalışmasında `tarihi kalıntı´ heyecanı
İlçe kooperatiflerinin desteklenmesine yönelik yol haritası toplantısı
YEREL HABERLER İlçe kooperatiflerinin desteklenmesine yönelik yol ...
Çevre ve toplum sağlığı için pedal çevirdiler
YEREL HABERLER Çevre ve toplum sağlığı için pedal çevirdiler
Bu okulun istinat duvarı, kitap okumaya teşvik ediyor Ordu’da bulunan Haki Yener İlkokulu’nun istinat duvarındaki kitaplık dekoru, öğrencilerin kitap sevgisi kazanmasına yardımcı oluyor Okul Müdürü Levent Özzengin: “Amacımız öğrencilerimize kitap sevgisini aşılamak, çocuklar burada kitap okumaktan son derece mutlu”
YEREL HABERLER Bu okulun istinat duvarı, kitap okumaya teşvik ...
Ordu'da taş ocağı için 'ÇED gerekli değil' kararına durdurma
YEREL HABERLER Ordu'da taş ocağı için 'ÇED gerekli değil' kararına ...
2 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı Ordu’nun Fatsa ilçesinde Roma antik dönemi Sidenus Kenti’nin ayak izleri bulundu Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar: “Fatsa’nın saklı kalmış tarihi değerlerini koruyup turizme kazandırmayı düşünüyoruz”
YEREL HABERLER 2 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı Ordu’nun Fatsa ...
Ordu'da, yol yapım çalışmasında 2 bin yıllık lahit mezarlar bulundu
YEREL HABERLER Ordu'da, yol yapım çalışmasında 2 bin yıllık lahit ...
Ertuğrul Fırkateyni şehitleri törenle anıldı
YEREL HABERLER Ertuğrul Fırkateyni şehitleri törenle anıldı
Ordu’da yol çalışmaları sırasında tarih fışkırdı 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen lahit mezarları ile çeşitli eşyalar bulundu Toplamda iki mezarın bulunduğu alanda, bir mezar açıldı, diğeri ise yarın ekipler tarafında açılacak
YEREL HABERLER Ordu’da yol çalışmaları sırasında tarih fışkırdı 2 ...
Soydan: “Islanan fındıkta çürüme riski çok artıyor” TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, yağışlı havalarda fındık üreticilerinin mahsullerini kurutamadığını, her fırsatta havalandırmaları gerektiğini söyledi
YEREL HABERLER Soydan: “Islanan fındıkta çürüme riski çok ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.