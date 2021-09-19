Kestiği ağacın altında kalarak öldü

İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Turgut DAĞDEVİREN/ÇAYBAŞI (Ordu), (DHA) ORDU'nun Çaybaşı ilçesinde kestiği ağacın altında kalan 3 çocuk babası Süleyman Güler (35), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Köklük Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman Güler, bahçesindeki ağacı kestiği sırada ağaç devrilince altında kaldı. Ağır yaralanan Güler, ihbarla gelen sağlık ekibininin ilk müdahalesi sonrası Ünye ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Güler, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Güler'in cansız bedeni otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Çaybaşı Turgut DAĞDEVİREN

2021-09-19 22:05:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.