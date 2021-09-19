Kestiği ağacın altında kalarak öldü

Turgut DAĞDEVİREN/ÇAYBAŞI (Ordu), (DHA) ORDU'nun Çaybaşı ilçesinde kestiği ağacın altında kalan 3 çocuk babası Süleyman Güler (35), hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Köklük Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman Güler, bahçesindeki ağacı kestiği sırada ağaç devrilince altında kaldı. Ağır yaralanan Güler, ihbarla gelen sağlık ekibininin ilk müdahalesi sonrası Ünye ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Güler, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Güler'in cansız bedeni otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Çaybaşı Turgut DAĞDEVİREN
2021-09-19 22:05:42
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