Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Yenilenebilir Enerji Yasası'nı çıkaran Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, çıkardığı yasa ile memleketi Ordu’da adeta devrim yaptı. Ordu’da son 30 yılı aşkın belediyelerinin en büyük baş ağrısı niteliğini taşıyan çöp sorununu bakan olduğu dönemde çıkardığı yasa ile çözen Başkan Güler, belediyeye çöpten para kazandırıyor.

Ordu’da özellikle Gülyalı, Altınordu, Perşembe, Ünye ve Fatsa gibi kıyı ilçeleri başta olmak üzere diğer ilçelerde toplum sorunu haline gelen, zaman zaman halk ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşanan, protesto gösterileri yapılan çöp sorununu çözmek için kolları sıvayan Başkan Güler, göreve gelmesinin ardından ilk olarak Ünye, Fatsa ve Perşembe ilçelerinde bulunan deniz ve doğa dengesini tehdit eden vahşi depolama alanlarını kapattı.

Ünye ilçesinde 35 yıl, Fatsa ilçesinde 23 yıl, Perşembe ilçesinde 20 yıldır deniz ve doğa dengesini tehdit eden vahşi çöp alanlarını kapatan Başkan Güler, ardından Çaybaşı ilçesinde bulunan İlküvez Katı Atık Çöp Depolama Tesisini enerji üretimine çevirmek için çalışmalara başladı.



Ayaklanmayı bile sabırla aştı

Ancak yıllardır yaşanan çöp sorununda olduğu gibi yörede ‘vahşi katı atık depolama alanı’ yapılacağını düşünen yöre sakinlerinden bir grup ayaklandı. Çöp tesisinin bulunduğu alanda çadır kuran ve nöbet tutan bu kesime muhalif bazı siyasiler de provoke ederek destek verdi. Sakin ve sabırlı bir şekilde olayı çözmeye çalışan Başkan Güler, bir kış günü kar yağışı altında sabahın erken saatlerinde kimseye haber vermeden çöp tesisi önünde nöbet tutan ve çadır kuranlarla görüştü. Başkan Güler, onlara alanın vahşi depolama alanı değil, enerji tesisi olacağına ilişkin teminat verdi. Başkan Güler, pandemi sürecinden de yararlanarak tesiste çalışmalara başladı.



Ve mutlu son: Çöpten elektrik, elektrikten gelir elde ediliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde 2005 yılında 5346 sayılı Yasa ile Yenilenebilir Enerji Yasası’nı çıkaran ve bu yasa ile belediyelerin yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirmesini sağlayarak bunu yaygınlaştıran Başkan Güler, Çaybaşı İlküvez Katı Atık Tesisleri’ni enerji üretim teknolojisiyle yeniledi. Başkan Güler, son olarak elektrik üretimi için Enerji Bakanlığı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan (EPDK) üretim lisansının çıkarılmasını sağladı. 24 Haziran 2021 tarihi itibariyle elektrik üretimine başlanan tesiste enerji üretimi zaman içerisinde yükseltilerek yerli piyasaya satılacak. Ordu Büyükşehir Belediyesi, böylelikle çöpten enerji, enerjiden de gelir elde edecek.

Tesis edilen Enerji Üretim Santralinde saatte 2.8 MW (2800 KWH) elektrik üretimi gerçekleştiriliyor. Bu rakam yaklaşık 13 bin konutun aydınlatma ihtiyacına denk geliyor. Enerji Üretim Santralinde yıllara göre artış göstererek 33 bin konutun aydınlanma ihtiyacına denk gelen 7 MW (7000 kWH) enerji üretilmesi planlanıyor.



Bir yasa ile 5 kuş

Yenilenebilir Enerji Yasası’nı çıkaran, bu yasa ile hem tesisini kuran hem elektrik üreten hem elektriği satarak Ordu ekonomisine para kazandıran hem de Ordu’yu çöpten kurtaran Başkan Güler, bugün gelinen noktada elde edilen sonuçla büyük mutluluk duyduğunu ve Allah'a şükrettiğini söyledi. Başkan Güler, “Bir dönem Ordu’da çöpler büyük tehlike arz ediyordu. Biz önce çöp alanlarını kapattık ve İlküvez’deki enerji tesisini inşa ettik. Bugün gelinen noktada elektrik üretilen çok modern bir tesis oldu. Daha önce burada protestolar olmuştu, halk tesis önüne çadır kurmuştu ama biz burada ne yapacağımızı halkımıza sabırlı bir şekilde ifade ettik. Bunun sonucunda tesis çöpten elektrik enerjisi üretir duruma geldi. Çok güzel bir tesis oldu” dedi.

Bakanlığı döneminde çıkardığı Yenilenebilir Enerji Yasası’nın sonuçlarını almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Güler, “Yasasını çıkardığımız yenilenebilir enerji yasası ile şehrime, memleketime çöpten elektrik üretimini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Hem yasasını çıkardık hem tesislerini kurduk hem çöplerden kurtulduk hem de elektrik elde ediyoruz. Bunlar için Allah'a şükrediyorum” diye konuştu.



Bakanlığı döneminde çıkardığı yasa ile on yılların sorununu çözdü

Başkan Güler, 2005 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde çıkardığı 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Yasası ile bu kaynakların güvenilir, ekonomik ve kaliteli biçimde ekonomiye kazandırılması, kaynak çeşitliliğinin artırılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması, atıkların değerlendirilmesi, çevrenin korunması ve bu amaçların gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan imalat sektörünün geliştirilmesini sağlamıştı.

Bu yasa sayesinde Belediyeler güneş enerji santralları (GES), rüzgar enerji santralları (RES), jeotermal enerji santralları (JES), biyogaz, biomass ve küçük hidroelektrik santralleri gibi yenilenebilir enerji yatırımları yapmalarının önü açılmıştı.

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