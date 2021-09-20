ODÜ Rektörü Akdoğan ilk gün öğrencilerle bir araya geldi

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, üniversitede yüz yüze eğitimin başladığı 20212022 akademik yılının ilk gününde öğrencilerle bir araya geldi.

ODÜ Cumhuriyet Yerkleşkesi’nde bulunan öğrenci yemekhaneleri ile kantinlerde incelemelerde bulunarak öğrencilerle sohbet eden Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, ODÜ‘yü anlattı. Rektör Akdoğan, “Ordu Üniversitesi olarak hedefimiz vatanını ve milletini seven, ülkesini daha ileri konuma taşımak için çalışan, alanında donanımlı, üretken ve nitelikli nesiller yetiştirmektir. Öğrencilerimizin iyi bir eğitim alması noktasında akademik ve idari personelimizle birlikte elimizden gelenin en iyisini yapma gayreti içerisindeyiz. 1,5 yıla yakın bir süredir uzaktan eğitim sürecinin ardından öğrencilerimizle bir araya gelerek yüz yüze eğitime başlamış olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. 20212022 eğitim öğretim döneminin Ordu’muz, üniversitemiz ve öğrencilerimiz için hayırlara vesile olmasını yüce Allah’tan temenni ediyorum” dedi.

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