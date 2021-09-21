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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da eğitim adına bir ilk

İHA

Ordu’da eğitim adına bir ilk

Fatsa BİLSEM tarafından, Ordu'da ilk defa TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim okulları projesi açılışı yapıldı.
Fatsa BİLSEM tarafından yürütülecek olan TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi kapsamında alanında uzman akademisyen ve eğitmenler, 26 üstün yetenekli öğrenci ile beş gün boyunca 24 etkileşimli atölye çalışması gerçekleştirecek.
Fatsa Bilim ve Sanat Merkezi Türkçe Öğretmeni Volkan Odabaş'ın yürütücülüğünü yaptığı, Fatsa Bilim ve Sanat Merkezi Fen Bilimleri Öğretmeni Ali Kavci ve Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın'ın uzmanlığını yaptığı "Mavi ile Yeşilin Kucağında Doğamı, Tarihimi ve Kültürümü Keşfediyorum" adlı proje, 15. TÜBİTAK Bilim ve Toplum Destek Programları kapsamında 121B902 numarayla destek almaya hak kazandı.
Ordu'da eğitim adına bir ilki başaran Fatsa Bilim ve Sanat Merkezi, proje sürecinde Ordu Üniversitesi, Fatsa Belediyesi, Aybastı Belediyesi, Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Fatsa Kaymakamlığı, Fatsa Tarım ve Orman Müdürlüğü, Fatsa Ziraat Odası Başkanlığı, Fatsa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından destekleniyor.
Projeyle Ordu ilinin Doğa, Tarih ve Kültür hazineleri bünyesinde, Doğa Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tarımsal Bilimler kapsamında Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, Yason Burnu, Aybastı Perşembe Yaylası, Hoynat Adası, Fatsa Kabakdağı EkoTarım ve Turizm Köyü, Fatsa Çiftçi Eğitim Merkezi'nin yanı sıra; Fatsa Antik Cıngırt ve Ordu Kurul Kalesi Yerleşkeleri'nde alanında uzman çoğu akademisyen ve eğitmenler öncülüğünde doğa eğitimi ve bilim okulları faaliyetleri yürütülecek.
Projenin açılış etkinliğine Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya,Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu, Fatsa Gençlik Merkezi Müdürü Beraat Şahin ve diğer protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Katılımcıların konuşmalarının ardından, bahçede kurulan stantlar gezildi. Açılışta konuşma yapan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Projenin Ordu'da bir ilk olması ve geniş katılımlı bir proje olması sebebiyle bu projeyi önemsiyoruz. İlçemizde eğitime belediye başkanı seçildiğimizden beri gerekli tüm desteği verdik ve vermeye de devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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