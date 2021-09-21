Husumetlisini öldürüp, arkadaşını yaraladı; teslim oldu (2)

İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?

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TUTUKLANDI

Ordu´nun Ünye ilçesinde, husumetli olduğu Ulaş Kuyumcu´yu (42), otomobilde tabancayla vurarak öldürüp, yanındaki arkadaşı Melek Öztürk'ü (28) de yaradıktan sonra kaçan, ardından jandarmayı arayarak teslim olan Hasan Yılmaz (49), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Ünye Mustafa KIRLAK

2021-09-21 18:05:54



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