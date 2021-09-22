Ordu’da fuhuş operasyonu: 158 kişiye ceza

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ordu’da son bir hafta içerisinde fuhşa karşı yapılan operasyonlarda 158 kişiye ceza uygulandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 1319 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 158 kişiye fuhuş yapmak ve yer temin etmekten, 8 kişiye açıktan alkol tüketmekten, 3 kişiye sarhoşluktan, 4 kişiye havai fişek kullanmaktan, 3 kişiye yasadışı bahis oyunu oynamaktan, 27 kişiye korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.

Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 48 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 33’ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.