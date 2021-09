Uzmanlar uyardı: “Erken dönem belirtileri Kovid-19 ile karıştırılabilir” Uzm. Dr. Huri Özkan Yılmaz: “Akciğer kanseri de dahil olmak üzere bazı ciddi hastalıklar ile Kovid-19’un benzer semptomlar gösterebilir”

Akciğer kanseri de dahil olmak üzere bazı ciddi hastalıklar ile Kovid19’un benzer semptomlar gösterebildiğini belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Huri Özkan Yılmaz, “Hastalar bu pandemi döneminde halsizlik, kırgınlık, iştahsızlık, öksürük belirtileri gösterebilir. Belirtiler ciddiye alınmalı ve mutlaka nedeni araştırılmalıdır. Aksi takdirde başta akciğer kanseri gibi ciddi rahatsızlıkların tanısında ve tedavilerinde gecikmelere neden olabilir” dedi.

Korona virüs salgınının yeniden atak yaptığı ve yoğun olarak devam ettiğini hatırlatan Medical Park Ordu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Huri Özkan Yılmaz, yağmurlar ve rüzgârlar nedeni ile hava şartlarında gerçekleşen ısı değişimlerinin vücut direncimizi azalttığını ve bağışıklık sistemimizi zayıflattığını söyledi.



Kovid19 belirtileri ile benzerlik gösterebilir

Sonbahara geçişte özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarının, alerjik astımın, alerjik rinitin, zatürrenin görülme sıklığının arttığını ifade eden Uzm. Dr. Yılmaz, “Özellikle okul döneminin başladığı bu dönemlerde kalabalık okul ve iş ortamının yanı sıra kapalı ve kalabalık sosyal alanlardaki temas yoğunluğunun da artması ile viral ve bakteriyel enfeksiyonlarda artış yaşanmaktadır. Bu hastalıkların belirtileri ile Covid19 belirtileri benzerlik gösterebilmektedir” diye konuştu.



Bu belirtilere dikkat

Kovid19 enfeksiyonununneden olduğu belirtilerin her bireyde farklı şiddetlerde görüldüğünü söyleyen Uzm. Dr. Yılmaz, “Hastalık; yorgunluk ve halsizlik, kas ve eklem ağrıları, burun akıntısı ve tıkanıklığı, bulantı, kusma, ishal, koku alma duyusunun azalması, yüksek ateş, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kuru öksürük ve nefes darlığı gibi belirtilerin her biri ayrı ayrı ya da birkaçı bir arada kendini göstebilir. Ayırıcı tanı için mutlaka iyi bir temas öyküsü alınmalı ve test yapılmalıdır. Virüslerle karşılaştıktan 2472 saat kadar sonra boğazda kuruluk, boğaz ağrısı, burun akıntısı, burunda tıkanıklık, hapşırma, öksürük gibi şikayetler başlar” ifadelerini kullandı.

Bazı hastalıklarda oluşan belirtilerin Kovid19 ile birbirine benzerlik gösterdiğinin altını çizen Uz. Dr. Yılmaz, Kovid19’un karışabileceği hastalıkları şöyle sıraladı:

"Saman nezlesi’ olarak da adlandırılan alerjik rinit, burun mukozasının alerjik nedenlerle iltihaplanmasıdır. Alerjik rinit ilkbaharda havada uçuşan polenler nedeniyle artış gösteriyor. Hapşırık, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, burun kaşıntısı, öksürük, geniz akıntısı, koku almada güçlük, gözlerde kaşıntı, sulanma ve kızarıklık alerjik rinitin belirtileri arasında yer alır.Alerjik riniti olanların %30’unda alerjik astım da görülmektedir. Alerjenlerden korunmak ve polenlerin yoğun olduğu yerlerden uzak durmak, gerektiğinde maske kullanmak korunmak için çok önemlidir.

Astım

Sonbaharda alerjik astım sıklığı da artmaktadır. Hava yollarının daralmasıyla kendini gösteren, ataklarla seyreden bir hastalık olan alerjik astımda da alerjik nedenlerle oluşan bir iltihap söz konusudur. Burada etkilenen yer, solunum yollarıdır. Bu iltihap nedeniyle solunum yollarının mukozası şişerek ödem oluşuyor. Kişi dış ortamdaki etkilere daha hassas hale geliyor. Öksürük, nefes darlığı, hırıltılı nefes alerjik astımın belirtileri arasında yer alırken, ateş ve koyu renk balgamlı öksürüğün eklenmesi enfeksiyon eklendiğini düşündürür. Tedavinin aksatılmaması ve alerjenlerden korunmak bu noktada önemlidir. Astım akciğerin kronik hastalıklarından akciğer tüberkülozunun belirti ve bulguları ile karışabilir.

Akciğer tüberkülozu

Koronavirüs ile tüberkülozun bazı ortak belirtileri vardır. Tüberküloz ve Kovid19 aslında birbirinden çok farklı hastalıklar. Kısmi de olsa bazı belirtiler aynıdır. Mesela öksürük, halsizlik, kırgınlık, ateş gibi belirtileri bunlara örnek gösterebiliriz. Dolayısıyla bazen tüberküloz hastaları ile korona virüs hastaları benzer semptomlar nedeniyle karıştırılabilir. Hatta eğer türbekülozun erken dönemiyse, akciğer görüntüleri de karışabilir. Kovid19 tanısı koymak için radyolojik filmler çekildiğinde hastanın covid değil tüberküloz olduğunu çok kez tespit ettik. Bu dönem içerisinde tüberküloz hastaları, herhangi bir aksama veya problem yaşamadılar. Önemli olan şikayetlerinin olduğu dönemde hastaneye başvurmaları ve tetkik edilip tanı aldıktan sonra en kısa sürede tedavilerine başlamalarıdır. Tedaviye erken başlamak tedavinin başarısı için son derece önemlidir.

Akciğer kanseri

Akciğer kanseri ile Kovid19 tamamen farklı hastalıklar olsa bile benzer semptomlar gösterebilir. Hastalar pandemi döneminde halsizlik, kırgınlık, iştahsızlık, öksürük belirtileri gösterebilir. Bu belirtiler hastalar tarafından önemsenmeyebilir. Bu durum akciğer kanserinin tanısında ve tedavilerinde gecikmelere neden olabilir. Aynı zamanda hastalar belirti gösterdikleri zaman hastaneye başvurduklarında yapılan tetkikler ile akciğer kanseri tanısı olabilir. Bu sebeple ihmal edip ertelemek hastalığın ilerlemesine ve tedavinin zorlaşmasına yol açar. Semptomu olan hastalarımızın mutlaka göğüs hastalıkları uzmanına başvurmaları ve hastalığın bir an önce doğru tanısının konulması böylece uygun tedavinin derhal başlanmasına imkan oluşturulması önerilir.”

