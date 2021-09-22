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Bakan Soylu: “Uyuşturucu ile mücadelede yılbaşından itibaren 148 bin 585 operasyon yapıldı” İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu’nun Ünye ilçesinde Şehit Eren Bülbül Özel Eğitim Anaokulu’nun açılışına katıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Sel ve yangın hesaplarına şuana kadar tam 623 milyon geldi" "Uyuşturucu operasyon sayımız 104 bindi, bu yıl başından itibaren 148 bin 585 oldu yani tam yüzde 42 arttı"

İHA

Bakan Soylu: “Uyuşturucu ile mücadelede yılbaşından itibaren 148 bin 585 operasyon yapıldı” İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu’nun Ünye ilçesinde Şehit Eren Bülbül Özel Eğitim Anaokulu’nun açılışına katıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Sel ve yangın hesaplarına şuana kadar tam 623 milyon geldi" "Uyuşturucu operasyon sayımız 104 bindi, bu yıl başından itibaren 148 bin 585 oldu yani tam yüzde 42 arttı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuya yönelik mücadelenin her geçen gün arttığını, bu yılın başından itibaren 148 bin 585 operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iş kadını Banu Akdeniz tarafından Ordu'nun Ünye ilçesinde yaptırılan Şehit Eren Bülbül Özel Eğitim Anaokulu’nun açılış törenine katıldı. Okulun, açılış töreni öncesinde konuşan Bakan Soylu, özellikle okul çevrelerinde uyuşturucuya yönelik mücadelelerinin artarak devam ettiğini söyledi.
İlk olarak, Türkiye’de valilikler kanalı ile açılan sel ve yangın hesaplarına şu ana kadar 623 milyon TL yardım geldiğini ifade eden Soylu, “Bu yardım işleri öyle bereketli oluyor ki, onlarca iş görüyoruz, binlerce yüz gülüyor. Sel ve yangın hesaplarına şuana kadar tam 623 milyon geldi. Ve Katar ve Kuveyt’in de taahhütleri ile birlikte 1 milyarı buluyor. Bu önemli bir şeydir. Allah, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Orada o işlerin tamamı yapılıyorsa bizim elimizi dar tutmamamızdan kaynaklanıyor. Allah bu milletten razı olsun. 1400 tır ve kamyon malzeme geldi. Hiçbir aksama olmadan da o bölgedeki vatandaşlara dağıtıldı. Bizler, inançlı insanlarız ve inançlı milletiz. Bizi maddiyatçı bir millet haline getirmek istiyorlar ama Allah’a şükür bir adım bile mesafe almışlar değiller” dedi.
“Bugün burada açılışını yapacağımız eser, kuru kuruya bir banka hesabının eseri değildir” diyen Bakan Soylu, “Ona verdiğimiz isimden, o ismin sahiplerine kadar baştan aşağıya güzelliklerin eseridir. Allah razı olsun, daha fazla eserleri meydana getirmeyi nasip etsin” ifadelerini kullandı.

“Eren’imiz vatan ve millet sevgisi ile şehadete yürüdü”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çocukların geleceği için bu şekilde eğitim yuvarlarının önemine değinerek, “Biz ne yapıyorsak, çocukların ve ülkemizin geleceği için yapıyoruz. Bu eğitim yuvalarında o pırıl pırıl çocuklarımız yetişsin ve onlar sayesinde bu vatanda ay yıldızlı bayrağımız dün olduğu gibi, bugün olduğu gibi yarın da nazlı nazlı dalgalansın diye yapıyoruz. Bizim Eren’imiz de annesinin kuzusu böyle okullarda okudu. Vatan ve millet sevgisini, ailesinden ve öğretmenlerinden, camideki hocasından ve büyüklerinden aldı. Ve bu sorumluluk ile şehadete yürüdü, şehit oldu. Bu çocuklarımızın geleceği hepimiz için önemli” ifadelerine yer verdi.

“Şu ana kadar uyuşturucu ile mücadele kapsamında yılbaşından itibaren 148 bin 585 operasyon yapıldı”
Konuşmasında, uyuşturucuya ve satıcılarına yönelik mücadelenin artarak devam ettiğini ifade eden Bakan Soylu, şu ifadelere yer verdi:
“Biz gelecek nesillere endişe bırakmamak için çok çalışıyor ve gayret ediyoruz. Onun için birilerinin ‘alınmalı mı alınmamalı’ diye düşündüğü riskleri alıyoruz. Bizim için terör neyse, uyuşturucu da odur. 2017 yılında 941 insanımız uyuşturucuya bağlı direkt ölümlerden hayatını kaybetti. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile başladık bana da kızdılar, zaten bana kızmak için fırsat kolluyorlar. Demişim ki ‘uyuşturucu satıcısını görünce polis ve jandarmamız ayağını kırsın'. Kötü mü demişim? Gelinen noktayı söyleyeyim. O gün 941 idi uyuşturucuya bağlı direkt ölümler, geçen yıl toplam 314’e geldi. Bu yıl da yüzde 26 ölümlerdeki düşüşle birlikte gidiyoruz. O gün, uyuşturucu satan ve cezaevinde olan kişi sayısı 35 bin civarındaydı, bugün ise 92 bin kişi cezaevlerinde. Burası, kimsenin istediği gibi uyuşturucu satacağı bir tarla değil, buna müsaade etmeyiz. Afganistan’da Amerika 20 yıldır orayı işgal edecek, 30 bin dekardan 300 bin dekara neredeyse 10 kat uyuşturucu ekim alanları artacak, sonra da dünyaya transfer edilecek, biz de seyredeceğiz. Seyretmiyoruz ve seyretmeyeceğiz. Halen uyuşturucudaki alarm devam ediyor. Uyuşturucu operasyon sayımız 104 bindi, bu yıl başından itibaren 148 bin 585 oldu. Yani tam yüzde 42 arttı.”
Bakan Soylu, Eren Bülbül’ün vefatının kendilerini çok etkilediği ve o gün teröristleri orada yemin ettiklerini belirterek, Karadeniz Bölgesi’nin teröristlerden arındırıldığına dikkat çekti. Bakan Soylu ayrıca, güvenlik güçlerinin terörle mücadelede etkin bir gayret gösterdiğini sözlerine ekledi.
Okulun açılış programında konuşan Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Banu Akdeniz, okulun hayırlı olmasını temenni etti.
Açılış programına ayrıca, Şehit Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül ile teyzesi, protokol ve ilgililer de katıldı. Program sonunda Bakan Soylu ve katılımcılar, okulun içini yakından inceledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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