Kabataş kaymakamı kazada yaralandı

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Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Kabataş İlçe Kaymakamı Seda Ünlü yaralandı. Hastaneye kaldırılan kaymakamın sağlık durumunun iyi odluğu öğrenildi.

Kaza, ilçeye bağlı Bolaman Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde Kabataş Kaymakamı Seda Ünlü’nün bulunduğu, Cemal Ç. idaresindeki 52 ABV 860 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada, sürücü ve araçta bulunan Kaymakam Ünlü yaralandı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları alarak, kentteki özel bir hastaneye götürdü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, Kaymakam Ünlü’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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