Kabataş Kaymakamı Seda Ünlü kazada yaralandı (DÜZELTME)

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Ordu’nun Kabataş ilçesi Kaymakamı Seda Ünlü yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Bolaman Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde Kabataş Kaymakamı Seda Ünlü’nün bulunduğu 52 AA 114 plakalı makam aracı, sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 06 KZ 703 plakalı farklı bir otomobil ile çarpıştı. Kazada, Kabataş Kaymakamı Seda Ünlü ve sürücü, hafif şekilde yaralandı. Kaymakam Ünlü ve sürücü, olay yerinde gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye götürülürken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaymakam Ünlü'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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