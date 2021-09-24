Doğu Karadeniz'de yaylalar beyaza büründü (2)

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ORDU YAYLALARI BEMBEYAZ

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşünce gece saatlerinde Ordu, Giresun ve Gümüşhane´de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Ordu´nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylası, Giresun´un Karagöl Yaylası ve Gümüşhane´nin bazı yaylaları, beyaz örtüyle kaplandı. Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2021-09-24 10:31:38



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