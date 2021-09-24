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Ordu´da tekerlekli tramvay hattı, 28 Eylül'de açılacak

DHA

Ordu´da tekerlekli tramvay hattı, 28 Eylül'de açılacak


Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)ORDU'da, turistik amaçlı elektrikli tekerlekli ve tramvay hattı kuruldu. Test sürüşleri yapılan tramvay, 28 Eylül'de hizmete sunulacak. 
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde rıhtım ile teleferik alt istasyonu arasında, turistik amaçlı nostaljik tramvay hattı kurdu. Elektrikli ve tekerlekli tramvay, test sürüşlerinin ardından 28 Eylül'de hizmet vermeye başlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "İlk etapta teleferik alt istasyonu ile rıhtım arasında seferlerine başlayacak olan tramvayımız Ordu´muzun tanıtımına da büyük katkı sağlayacak. Kimimizin ilk kez bu heyecanı tadacağı, kimimizin ise nostalji yaşayacağı tramvayımız ilimize hayırlı olsun" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2021-09-24 15:35:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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