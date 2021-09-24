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FETÖ’nün Ordu’daki yapılanması çökertildi Filmleri aratmayan teknik ve fiziki takip sonunda 43 kişi gözaltına alındı Gözaltına alınan kişilerin cezaevindeki örgüt üyelerinin aileleri için yardım topladığı belirlendi

İHA

FETÖ’nün Ordu’daki yapılanması çökertildi Filmleri aratmayan teknik ve fiziki takip sonunda 43 kişi gözaltına alındı Gözaltına alınan kişilerin cezaevindeki örgüt üyelerinin aileleri için yardım topladığı belirlendi

FETÖ/PDY’nin Ordu’daki yeni yapılanmasına yönelik olarak Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Ordu İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen soruşturmada örgüte büyük darbe vuruldu.
Adım adım iz sürülen ve hiçbir detayın gözden kaçırılmadığı soruşturmada 16’sı KHK’larla ihraç edilmiş kamu görevlisi olan 43 kişi gözaltına alındı. İletişim dinlemesi, teknik ve fiziki takiple deliller toplanırken örgütün yeni mütevelli, eğitim ve kadın yapılanması çökertildi. Derinleştirilen soruşturmada FETÖ’nün hücrelerinin hala aktif olduğu da ortaya çıktı.

Teknik ve fiziki takip filmleri aratmadı
Soruşturma 6 ay önce başlatıldı. En ufak detayların bile gözden kaçırılmadan değerlendirildiği soruşturmada şüphelilerle ilgili İl Emniyet Müdürlüğünce iletişim dinlemesi, teknik ve fiziki takip yapıldı. Elde edilen deliller FETÖ’nün çirkin ve karanlık yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Eşzamanlı operasyonda 43 kişi gözaltına alındı
Deliller ışığında derinleştirilen soruşturmada FETÖ yapılanmasının yönetiminde olduğu tespit edilen ve ‘Gün’ adı altında toplantı yapan 10 erkek şüpheliye yakalandı. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü operasyonu ile şüpheliler, Gülyalı ilçesinde bir araya geldikleri restoranda himmet olarak aralarında topladıkları paralarla birlikte suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı. Ayrıca soruşturma kapsamında tespit edilen diğer şüphelilere de eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemleri uygulandı, toplam 43 şüpheli gözaltına alındı.

Cezaevindeki örgüt üyelerinin aileleri için yardım toplamışlar
Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen ve örgüte ait olduğu değerlendirilen 370 bin TL, 100 bin 665 dolar, 17 bin 150 euro, 1,5 kilogram civarında altın ile bir adet ruhsatsız silah, 11 adet mermi ve şüphelilere ait dijital materyaller ve çok sayıda örgütsel dokümana el konuldu. Bu parayla cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin ailelerine ‘Süt dağıtımı’ adı altında yardım yapıldığı belirlendi. Ayrıca ev kiralayıp örgüt üyelerinin çocuklarına eğitim verildiği ve şüphelilerin yurt dışına kaçan örgüt üyeleri ile görüntülü görüşmeler yaptıkları da tespit edildi.
Soruşturma kapsamında, daha önce tutuklanıp, ihraç edilen ardından göreve iade edilen ve halen aktif görevde bulunan bir kamu görevlisi ile eşi de gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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