Ordu'da patpat kazası: 1 ölü

Ordu'nun Kabataş ilçesinde meydana gelen patpat kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Ilıcak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede patpat olarak adlandırılan ve Şakir Bıyık'ın (75) kullandığı tarım aracı, kontrolden çıkarak fındık bahçesine devrildi. Kazada ağır yaralanan Şakir Bıyık, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Aybastı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bıyık, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Bıyık'ın annesinin de geçmiş yıllarda, aynı mevkideki bir trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

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