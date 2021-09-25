TFF 3. Lig: 52 Orduspor: 2 - Kızılcabölükspor: 1

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 52 Orduspor, sahasında karşılaştığı Kızılcabölükspor’u 21 mağlup etti.
Stat:19 Eylül
Hakemler: Ramazan Haymana xxx, Suha Adıyaman xxx, Necdet Çelik xxx
52 Orduspor: Hasan xx, Taner xx, Sinan xx, Emre xx, Muzaffer x (Gökhan Özer dk. 46 xx), Sergen xx, Gökhan Erdöl xx (Ömer dk. 90 ?), Özgen xx (Efe dk. 87 x), Furkan x (Şükrü dk. 46 xx) Doğancan xx (Gökhan Berkay Yıldız dk. 83 ?), Rasimcan xx
Kızılcabölükspor: Muzaffer xx, Ali x (Yiğit dk. 81 ?), Mustafa x (Tevfik dk. 46 x) (Mehmet dk. 71 x), Adem x, Alpay x, Furkan Şamil Çetin x, Furkan Çetinkaya x, Can x, Anıl x, Vedat x, Kıvanç x
Goller: Mustafa Altun (dk. 32) (Kızılcabölükspor) Şükrü Kaan Kılıçaslan (dk. 52), Rasimcan Değirmenci (dk. 75) (52 Orduspor)
Sarı kartlar: Sinan Morgil (52 Orduspor), Vedat Saygı, Adem Aydın, Anıl Yıldırım (Kızılcabölükspor)
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