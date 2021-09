Ordu’da nostaljik tramvay keyfi Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Ordu’yu her bakımdan yaşanılabilir ve aynı zamanda turist çeken bir il haline getirmek için her gün yeni bir şeyler kazandırmaya devam ediyoruz”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Atınordu sahilinde hizmete sunulan nostaljik tramvayın test sürüşlerine katıldı. Başkan Güler, “Ordu’ya her gün yeni bir şeyler kazandırmaya devam ediyoruz. Ordu’yu her bakımdan yaşanılabilir ve aynı zamanda turist çeken bir il haline getirmek istiyoruz” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde Rıhtım ile Teleferik alt istasyonu arasında turistik amaçlı nostaljik tramvay projesi başlattı. Türk yapımı ve çevreci anlayışla üretilen tramvay nostaljik deneyim yaşamak isteyen vatandaşların kullanımı için Ordu sahilinde yerini aldı.

Ordu’ya her gün yeni bir şeyler kazandırıyoruz

Ordu sahiline renk katacak, yerliyabancı turistlerinde ilgisini çekecek olan nostaljik tramvayın Teleferik Alt İstasyonu ile Rıhtım arasında test sürüşüne katılan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’ya her gün yeni bir şey kazandırdıklarını söyledi.

Türkiye’nin ve özellikle İstanbul’un kültüründe tramvay olduğunu ve bu kültürü Ordu’ya taşıdıklarını ifade eden Başkan Güler, “Ordu’ya her gün yeni bir şeyler kazandırmaya devam ediyoruz. Ordu’yu her bakımdan yaşanılabilir ve aynı zamanda turist çeken bir il haline getirmek istiyoruz. Kültürümüzle buluşuyoruz. Türkiye’nin, İstanbul’un kültüründe tramvay var. Bu kültürü sahilimize taşımak istedik. Nostaljik tramvay Ordu’muz için hayırlı olsun. Bunun yanı sıra yeni birçok sürprizi daha Ordu’ya kazandıracağız. Ordu, İstanbul’da ikinci nüfusa sahip, İstanbul’daki Ordulular tramvay zevkini yaşamışlardı, şimdi de Ordu’da ki Ordulular bu heyecanı yaşasın istiyoruz” dedi.



İki durakta hizmet verecek

Çift taraflı direksiyon sistemine sahip olan ve elektrik ile çalışan tramvay tek seferde 21 vatandaşı ağırlayabilecek. Teleferik Alt İstasyonu ile Rıhtım arasında hizmet verecek olan tramvayın kalkış ve varış durakları hariç ise iki adet daha durağı bulunuyor.

Şehrin turizmine büyük katkı sağlayacak olan nostaljik tramvaydan yararlanmak isteyen Ordulu vatandaşlar Ordum Kart ile biniş sağlayabilecekler. Kartları olmayanlar ise bilet alarak bu hizmeti kullanabilecek.

Gün boyu hizmet vermesi düşünülen tramvaya biniş ücretleri ise belli oldu. Buna göre yetişkin 2,50 TL iken öğrenci 2 TL olarak belirlendi.

