Ordu'da denize giren üniversite öğrencisi boğuldu

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA) ORDU'nun Altınordu ilçesinde serinlemek için arkadaşıyla birlikte denize giren Niyazi Kılınç (21), boğuldu.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite öğrencisi Niyazi Kılınç, arkadaşıyla birlikte serinlemek için denize girdi. Denizde yüzdüğü sırada akıntıya kapılan Kılınç, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Denizde arama çalışması yapan ekipler, genç üniversite öğrencisinin cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkartılan cesed, otopsisi için Ordu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2021-09-26 17:57:12
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