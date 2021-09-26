Ordu'da denize giren üniversite öğrencisi boğuldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA) ORDU'nun Altınordu ilçesinde serinlemek için arkadaşıyla birlikte denize giren Niyazi Kılınç (21), boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite öğrencisi Niyazi Kılınç, arkadaşıyla birlikte serinlemek için denize girdi. Denizde yüzdüğü sırada akıntıya kapılan Kılınç, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Denizde arama çalışması yapan ekipler, genç üniversite öğrencisinin cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkartılan cesed, otopsisi için Ordu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2021-09-26 17:57:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.