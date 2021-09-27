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Ordu'da 42 FETÖ şüphelisi adliyede

DHA

Ordu'da 42 FETÖ şüphelisi adliyede


Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)ORDU'da, FETÖ/PDY'nin 'yeni il yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheli, adliyeye sevk edildi. 
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'yeni il yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. 6 ay süreyle iletişimin dinlenmesi, teknik araçlarla izleme ve fiziki takip sonucu 16'sı KHK ile ihraç edilen kamu görevlisi olmak üzere 44 şüpheli gözaltına alındı. 'Yeni yapılanma'da 'mütevelli üyesi' olarak tanımlananlar dahil 10 şüpheli, Gülyalı ilçesindeki restoranda toplantı sırasında 'himmet' olarak aralarında topladıkları paralarla suçüstü yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; örgüte ait olduğu değerlendirilen 370 bin lira, 100 bin 665 dolar, 17 bin 150 euro, 1,5 kilogram altın ile 1 ruhsatsız silah, 11 mermi, şüphelilere ait dijital materyaller ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Şüphelilerin topladığı parayla cezaevindeki örgüt üyelerinin ailelerine 'süt dağıtımı' adı altında yardım yaptığı belirlendi. Ayrıca ev kiralayıp, örgüt üyelerinin çocuklarına eğitim verildiği ve şüphelilerin yurt dışına kaçan örgüt üyeleri ile görüntülü görüşme yaptıkları da tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından 44 şüpheliden 42'si, adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki 2 şüphelinin ise emniyetteki sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2021-09-27 09:21:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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