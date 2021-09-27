Ünye’de uyuşturucu operasyonu: 12 kilo kubar esrar ele geçirildi

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Ordu’nun Ünye ilçesinde 12 kilo 350 gram kubar esrar ele geçirildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Ünye ilçesinde yapılan operasyonda 1 şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 12 kilo 350 gram kubar esrar, 63 gram kenevir tohumu ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 kişi mahkemeye sevk edildi.

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